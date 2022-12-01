「妳還是周委員」蘇清泉籲周春米一起接受驗票　明提選舉無效訴訟

記者陳崑福／屏東報導



國民黨主席朱立倫今(1)日下午南下屏東聲援蘇清泉；蘇清泉接受媒體採訪表示替支持喊冤，指先前截取中選會的支持者或助理，竟接到警方傳票、製作筆錄，根本是胡說八道；也喊話周香米站出來一起接受驗票，否則在一半縣民的心目中，「妳還是周委員。」

▲朱立倫南下聲援蘇清泉 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

蘇清泉表示，上月底，支持者或助理截錄中選會的網上資料或照片，轉傳給同仁，被指是假息，接到警方傳喚通知書，「那這個叫假訊息嗎？那是你中選委會的資料錯的囉？不然怎麼叫假訊息？從你的網站down load(意下載)，就是你們的東西，怎麼叫假訊息，所以這是胡說八道的。」

蘇清泉指出，「周委員(指周春米)選前兩星期記者會說大贏蘇清泉25%，但在這種開票這麼混亂、疑點重重，甚致有作票嫌疑情況下，妳才小贏2.5%；散佈最大假訊息根本就是妳們。」

他進一步說，今天再出現枋山鄉枋山村村長的選票錯置，這個好像不是很少見，在屏東縣選委會操作下好像很常見，過程中這麼大的問題、甚致違法，妳說小瑕疵，再問周委員酒駕放寬、外獄監放寬、酒駕撞人都是小瑕疵嗎？這種道德水平真讓人懷疑，目前在屏東縣百之50%百姓相信妳當選的適法性是有瑕疵的，請周委員站出來坦然一起來支持驗票，「不然在我們的心目中，妳還是周委員。」

據悉，蘇清泉明天將委會律師再提選舉無效及當選無效訴訟，而驗票訴訟將在5日下午開庭。

周春米今天發表5點聲明：

一、民主讓每個人都可以用選票決定自己城市、國家的未來，選舉結果是共同的決定，無論勝敗，都應該服從民主投票的結果，並且努力讓選舉激情落幕，人人回到生活常軌，好好過日子！換言之，民主的投票結果不是個人或政黨用任何手段可以改變的，即便輸不起也不能踐踏民主，造成社會不安！

二、有媒體在開票過程誤植票數，雖然更正，但沒有求証能力的蘇先生，第一時間依據該錯誤資訊指責開票有疑義，即便媒體一再更正都不理會。隔天開始，各種蓄意截圖攻擊票數不符的假訊息、影片滿天飛，網軍在各社群大量散佈，連對岸的抖音都後製不實影片，各種煽動的言論遍佈，臉書、line等社群出現嚴重對立、互刪好友，社會撕裂較選舉期間過猶不及，這一切後果，蘇先生承擔得起嗎？

三、投開票所的選務人員都是公教人員，還有蘇先生的監票員，被指有問題的194投開票所則是蘇先生的故鄉，開票時有很多鄉親在場，硬拗開票有問題，一是承認自己訓練的監票員有問題，二是侮辱選務人員，對他們何其沈重？

更何況，開票結果，這是蘇先生大贏的票箱，這樣還能拗嗎？

四、勝選是責任的開始，落選不是世界末日，現在蘇先生及國民黨傾全黨之力指責屏東有開票疑雲，屏東何其無辜？要忍受這樣的紛亂，請蘇先生及國民黨適可而止、放過屏東！

五、本人12月25日就職，一定會承擔起帶領屏東向前的責任，以縣政為要，縣政優先，跟所有不分黨派的屏東人一起努力，讓屏東向前，讓屏東更好！