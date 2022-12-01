北檢選後兵分8路查賄！現金、辦餐會買票　雙北4當選人遭搜索

▲北檢偵辦賄選3案齊發，指揮警調單位兵分8路搜索約談涉案的當選里長。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署1日大動作偵辦九合一大選賄選案，台北市中正區里長陳余秀卿、大安區里長蕭萬居，烏來區里長陳春櫻，烏來區民代表蔡成雄等4名當選人，以及落選的市議員候選人高揚凱，分別涉嫌以發送蜂蜜蛋糕與包子，或者舉辦餐會、現金買票等方式賄選，檢警調1日兵分8路展開搜索，並依違反《公職人員選罷法》罪嫌，約談9名被告到案說明。

北檢這波偵辦賄選分成3案進行，其中長期稱霸中正區文北里的里長陳余秀卿，因為11月間在服務處提供價值近百元的蜂蜜蛋糕及包子，供選民免費領取，涉嫌以不正利益賄選，由檢察官指揮台北市刑大、移民署專勤隊分搜2個相關處所，並約談陳余。

而在大安區連任龍圖里里長的蕭萬居，則是涉嫌和落選的市議員候選人高揚凱，聯合在9月間舉辦餐會，宴請3桌樁腳與選民，尋求選票支持，本案由台北市調處搜索3處，預計約談蕭、高等4名被告。

另外在新北市選舉查察熱區的烏來區，則有福山里連任里長陳春櫻，涉嫌與本屆同樣當選的烏來區民代表蔡成雄，共同在9月間以數千元代價，向至少2位選民買票，同樣遭檢調單位兵分3路搜索，並將約談陳、蔡等4人到案。