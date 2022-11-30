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台大「深夜秉燭」聲援白紙運動　至少300人到場點亮校園

▲▼台大「深夜秉燭」聲援白紙運動　至少300人到場點亮校園。（圖／路透）

▲台大舉辦燭光悼念會，哀悼烏魯木齊大火中的死者，及聲援中國各地抗議的行動者。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中國新疆大火事件，引爆民眾長期累積情緒，上周開始各地陸續出現「白紙運動」。台灣大學聲援活動，30日晚間於學生第一活動中心總圖內設置連儂牆，至少3、400人到場拿著燭光及白紙聲援及支持。

台大學生會表示，今年11月24日，中國烏魯木齊的民宅發生大火，居民因為中共的封控政策將逃生出入口封死而無法順利避難，活活燒死在家中。流傳在網路上有關中國人被困在家中的求救影片被中共政府下架，中國官方更稱火災的傷亡是出於民眾的自救能力弱。這幾日，中國各地開始出現民眾自發聚集抗議中國的清零、封控政策，海外中國人也出現許多聲援集會。除了對防疫政策的抗議，各地也出現民眾舉著白紙要求自由、共產黨下台的政治訴求，抗爭行動遍地開花。

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▲▼台大「深夜秉燭」聲援白紙運動　至少300人到場點亮校園。（圖／路透）

▲▼台大舉辦燭光悼念會，至少有300人參加。（圖／路透，下同）

▲▼台大「深夜秉燭」聲援白紙運動　至少300人到場點亮校園。（圖／路透）

台大學生會指出，當因中共統治而死的人民，不再被標立為「邪教教徒」、「新疆恐怖份子」、「港獨份子」，而是平平淡淡的「中國市民」，中國人或許開始了解到，會受到中共壓迫不是因為信奉特定宗教、不是因為要求自治或獨立、不是因為要求言論自由；而是只要作為中共統治下的中國市民，就承受著壓迫。或許當個人有能力靠個人的資本來降低被統治的不便，就忽視了政權壓迫的本質。極權統治並不是挑選對象進行壓迫，無法透過服從來完全避免受到迫害；極權統治是無區別的籠罩所有被統治者，也會被輸出、擴散而影響其他國家的人們。

台大學生會表示，政權與人民的關係密切，國家亦透過自己國民影響外國。只要中國仍作為一個極權政體存在於這個世界上，藉由經濟與文化等力量來影響他國，我們便無法對這個極權國家對自身或他國人民的所作所為置身事外。台大學生會支持中國各地抗議的群眾，也鼓勵同學們關注並聲援這些中國市民；學生會盼願這次中國群眾行動能成為一個開端，使中國人能夠展開對於極權政府的反思，重新檢視中國在各項國際事務中的立場。期待我們都能在對公共事務的關注、討論和參與中，學習自由民主的意涵，也學習如何成做一位公民。

此外，太陽花學運成員洪崇晏也到場支持。他表示，現場有至少3、400人到場參加。

▲▼台大「深夜秉燭」聲援白紙運動　至少300人到場點亮校園。（圖／路透）

▲▼台大「深夜秉燭」聲援白紙運動　至少300人到場點亮校園。（圖／路透）

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