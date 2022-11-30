港府勸民眾勿參加「悼烏魯木齊」　指具「顏色革命雛形」恐危害國安

▲香港保安局長鄧炳強。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸各地爆發「白紙運動」，香港也有多間學校響應。對此，香港保安局長鄧炳強30日在立法會表示，發現有人以紀念烏魯木齊事件為名義，試圖煽動針對中央的活動，有「再次顏色革命」雛形，「年輕人不要被煽動，應譴責一切破壞社會安寧的行為。」

鄧炳強提到，過去幾日有大專院校及街頭，以紀念烏魯木齊致命火警為名，試圖煽動針對中央的活動，使用統一的道具，在2019年出現過的積極份子也有參與，「事件並非偶然，是有高度組織性，發現有人在網上作號召，在不同社交平台策動有關活動。」

▼哀悼烏魯木齊火災遇難者的活動。（圖／路透社）



鄧炳強指出，留意到有「再次顏色革命」的雛型，有人刻意去找出社會矛盾事件，然後煽動分化，組織他人上街，並以大專院校為基地，用相同道具，「下一步會推出抗爭手冊、主題曲，再製造大量假消息、假新聞抹黑中央、政府及執法人員，及後再佔領街頭，再出現大型暴動情況，令社會一片混亂。」

鄧炳強說，如果不想社會重回2019年混亂不堪的狀態，就必須防範於未然，而社會剛從疫情復常，希望市民有維護國家安全的責任，「雖然年輕人愛國及有理想，但不應被人煽動作出危害國家安全的事情，應譴責一切破壞社會安寧、暴力及危害國家安全的行為，大專院校的管理層也有責任防止校園再次淪為黑暴基地。」

▼北京、上海等地都有民眾上街高舉白紙示威。（圖／路透社）



鄧炳強強調，有人說拿紙張出來抗爭不會有事，但有關人士刻意淡化，因為圖謀是想顛覆政權，不少紙上寫著領袖下台、獨裁、革命等字眼，全部都可能違反國安法，「年輕人不應被煽動，否則可能要承受法律後果，也不論身份是否內地學生或傳媒等，在法律面前人人平等。」

鄧炳強還強調，執法人員必定會嚴正執法，警告另有圖謀的人士，任何危害國家及香港的事情都不會得逞。