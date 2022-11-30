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台灣學生聲援「白紙運動」　民運人士：33年來再次看到自由希望

▲▼台灣學生聯合會「勿讓六四重演：台港中學運世代聲援中國學生 賴中強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲學生團體舉行「勿讓六四重演：台港中學運世代聲援中國學生」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸民間反封控「白紙運動」抗爭持續擴大，近60校學生響應，台灣學生聯合會30日上午舉行記者會，怒吼「習近平下台」、「共產黨下台」、「嚴正看待人民訴求，切勿重演六四悲劇」口號。曾參與八九學運的民運人士、人道中國主席周鋒鎖表示，這是中國大地上33年來再次看到自由希望，「現在，一個極權而獨裁的中國，是這個民主世界最大的威脅，我們一定要脫鉤、制裁、對抗這樣的強權。」

台灣學生聯合會今天上午前往立法院前舉行「勿讓六四重演：臺港中學運世代聲援中國學生」記者會。周鋒鎖表示，33年前清華大學物理系學生，他在天安門廣場前第一次感受到中國人熱愛民主自由，願意為此犧牲，痛批中共用高科技、極權、束縛監控，人人生活在恐慌之中，但是自由的呼聲是壓不倒的，因為自由的呼聲，把上海人與維吾爾人連結在一起。

台灣學生聯合會秘書長黃亭偉說，絕非因國族認同行動，而是因對中國帝國主義壓迫的厭惡，以及對於自由的共同信念而聲援，今日記者會，更是基於人道關懷，擔憂可能再次上演暴力鎮壓，而由台灣學生號召運動者集結，目的在於警告中國國家主席習近平政權正視人民訴求，切勿重演六四血腥鎮壓的悲劇。

維吾爾人權項目外展專員塔什肯．多萊特表示，現在中國爆發的抗議行動，與中共高壓專制且不容異議的無理蠻橫直接相關，許多人已經無法忍受這樣的情況，起身反抗，包括西藏人、吾爾人與香港人等等，且即便力量差距看似懸殊，他們還是持續的在與這個殘暴的政權對抗當中，「不自由毋寧死」已經是一種奢侈，這場大火告訴中國人民，「不自由，你也只能死」。

西藏台灣人權連線常務理事札西慈仁表示，在台灣這個民主的國家，他可以表達意見，而有一天中共如果變了，中國人民可以表達自己的意見，人民需要團結，團結的力量即會達到抗爭的目的。他呼籲，中國人不要被中共封鎖言論與欺瞞，要站出來發聲，讓更多人看見，在世界各地支持自由人權民主的人，一定會支持站出來的中國人，「你們不會孤單」。

▲▼台灣學生聯合會「勿讓六四重演：台港中學運世代聲援中國學生 賴中強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台灣學生聯合會「勿讓六四重演：台港中學運世代聲援中國學生 賴中強。（圖／記者屠惠剛攝）

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