陸「白紙運動」顯示民心鬆動？　陸學者：疫情外負面因素更要關注

▲大陸各地上週末出現「白紙運動」。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

大陸新疆大火事件，引爆民眾長期累積情緒，上周開始各地陸續出現「白紙運動」，某種程度顯示大陸自身凝聚力開始鬆動，加上疫情延伸各種因素，年輕人對政府信心也所動搖，對於北京來說是個警訊。對此，大陸學者王義桅也直言，疫情本身可以調控，但疫情之外累積的各種負面矛盾情緒如何解決？這個問題值得後續關注。

中國記協今（30）日在北京舉行線上座談會，邀請中國特色社會主義思想研究院副院長王義桅分析「中國式現代化的特色與內涵」。針對《東森新媒體ETtoday》記者提問，「溫總理曾說中國任何小事乘上14億人就成了大事。針對近期民眾對防疫控不滿情緒，就是長期累積的小事成為大事，當民心凝聚力受到傷害或鬆動，對國家治理來說極具挑戰，該如何重新凝聚民心？」

王義桅首先坦言，「疫情三年下來，對於年輕人衝擊非常大。」他甚至舉例子，自己畢業生面試找工作都很不方便，很多人感覺未來很渺茫、沮喪。長期累積下來，讓大陸年輕人站出來抗議，表達對疫情防控的不滿。

他指出，「一刀切」、「層層加碼」的地方政策也讓老百姓非常不方便，雖然許多人開始喊出「躺平」的口號，一旦實現更沒有就業機會。現在疫情本身已經造成很多困難，比如私人企業倒閉、發不出工資等，都是民眾累積不滿情緒關鍵點。

其中大陸經濟下行就是最大關鍵之一，王義桅表示，中美貿易戰開打後，很多人希望中國為何不繼續「韜光養晦」，悶聲發大財，為何要去挑戰美國霸權，導致對中國的打壓，衝擊沿海地區出口貿易。

王義桅進一步說，大陸經濟下行，越來越多問題被凸顯出來。去年鄭州地方銀行破產，年輕人擔心養老金不見，退休沒保障。老年人對「一帶一路」政策不理解，認為花那麼多錢會也影響退休金。因此在疫情防下建立經濟雙循環，是未雨綢繆的機制。

▲中國特色社會主義思想研究院副院長王義桅。（圖／記者任以芳攝）

談到年輕人擔心問題更多，他舉例，大陸學生現在去美國留學簽證不好辦，出行不方便，在國內讀書、就業很不習慣。有些人在國外讀書或做生意，也對新時代表示不滿，沒有以前的言論自由、不喜歡對美鬥爭等，許多矛盾因素轉變各種各樣的不滿，最後集中在疫情防控上爆發。

王義桅強調，「這個問題也提醒我們更要有高度意識和關注。疫情本身肯定會調控，但疫情之外的負面矛盾積累了這麼多，尤其集中在年輕人身上要怎麼解決，這是我們黨發展第一要務。」

另外，針對台媒提問「年輕人強調是自發性站出來，沒有受到境外勢力干涉。」王義桅認為，「有些人就是希望中國亂。好不容易三年達成防疫成果，要把它推翻，不都白白犧牲了？」

最後他指出，「年輕人自己也清楚，他是自發的，但也有可能會被利用。」並且強調00、90後年輕人十分愛國，對政府有信心。