備取生傳私訊！政大妹一看　竟問她「可以趕快放棄嗎」傻眼了

▲備取生沒禮貌的訊息看得原PO超無語。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

備取考生煎熬心情可想而知，但做出這樣的行為實在不妥！有政大女大生在Dcard發文，「備取生不要再私訊正取」，PO出私訊截圖，只見對方來問她是否有考上某研究所，接著表明自己是備取，「我有看到妳上其他間，可以趕快放棄嗎？」無禮語氣不只原PO傻眼，其他網友也超無言，「也太過分了吧！」

「已經被六個私訊了，其中還有口氣很差的。」女大生貼出一張私訊截圖，可以看到對方開頭還有說聲不好意思，接下來就直問她是不是有考上某研究所，表明自己是備取，看到她也有考上其他間，要她「可以趕快放棄（某研究所）嗎？」

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這讓原PO覺得很不舒服，「能夠理解備取想要趕快上岸，或是對未來的不確定感到惶恐，但希望大家可以尊重也可以友善，如果決定我也會趕快去放棄，拜託不要再催了！」

▲有備取生私訊原PO問「可以趕快放棄嗎？」（圖／Dcard）

私訊內容一出，網友們都看傻，「要問可以，但要有禮貌，之前有個女的，開頭就劈哩啪啦講一堆理由，我直接已讀，對方看我沒回還回我一個：『？』我直接把她封鎖」、「口氣這麼大，有本事你就自己正取啊」、「他有沒有搞清楚現在是誰比較處於弱勢啊？態度這麼差。」

話題還釣出備取生直呼，「備取生不是應該趁這段時間好好充實自己嗎？我現在就是繼續加強英文，還有學有興趣的第三外語，然後再學其他沒學過的程式語言」、「真的不要再私訊、拖累無辜備取生……口氣還那麼糟，真的很無語」、「你慢慢來～沒事的（拍拍」、「還是有其他乖乖等的備取生啦！」

留言處還展開一場「如何讓無禮備取生吃癟」回懟大會，「回他：你每傳一個字我就多卡一天」、「問他本名，然後把這個圖直接寄給所有教授再放棄呵呵」、「回他：因為你這句話，我決定報到了」、「直接對上榜者施壓，我覺得這可以取消錄取資格欸！我覺得可以向系所反應告知這位同學的行為。」