8千車馬費誘兄妹回家！「老媽補助大招」全場搶排隊：缺兒子嗎

▲原PO媽祭出獎勵措施，讓全場都想跟著回家。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「估計之後每週都能看到妹妹了吧？」有男網友PO出家中群組的訊息截圖，只見媽媽表示，「為促進家庭和睦，2022/12/1開始起實施以下獎勵」，包括當月回家2次就補助8千元車馬費、回家4次以上還額外獎勵1萬6800元。其他網友秒起鬨，「不是你們家的人也可以回去嗎」、「請問乾兒子是在這裡排隊嗎？」

這位男網友在Dcard發文「妹妹不回家，媽媽放大招了」，可以看到媽媽傳訊息公布，「為促進家庭和睦，2022/12/1開始起實施以下獎勵」，獎勵共3條，「1.當月回家2次補助車馬費8000$」、「2.當月回家4次以上，除車馬費外，額外獎勵16800$」、「3.帶男女朋友回家吃飯獎勵3000$」。

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看到訊息後，原PO馬上在群組裡回了一個驚呆的貼圖，並tag「@小妹 妳下周要回來嗎？我載妳」。媽媽則是繼續用言語加深誘惑，「回家就有半月薪」、「誰不回來？」

截圖曝光後，底下網友紛紛暴動，「請問版主家庭成員有缺女朋友或乾女兒嗎？想報名」、「有缺孫子嗎？我願意降一輩」、「哥！我是你失散多年的妹妹呀」、「揪團回家」、「版主家有缺人ㄇ（嗎）」、「哼！一堆搶著當兒子女兒的！沒志氣……這位高貴的女士，不介意多位情人吧？」

不過，也有人表示，「我覺得有點難過耶……是真的很想要你們回去才這樣說的吧」、「要用獎勵金的方式有點心酸（但如果原本就很常回家了，只是家庭ㄉ情趣那當我沒說）。」