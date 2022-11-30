瘋傳「全域封控」！民眾連夜出廣州　擠爆國道、露宿車站畫面曝

▲民眾連夜出廣州。（圖／翻攝自推特）

記者鄭思楠／綜合報導

推特上29日晚瘋傳，廣州天河區或「全域封控」，29日晚不少學校突然要求所有學生離校，造成學生深夜提著行李，擠爆街頭。還有當地網友拍到，高速公路上也是滿滿的塞車潮，車站也出現搭不上車的情況，不少人只能被迫席地而坐，露宿街頭的畫面瘋傳。對此，大陸鐵路部門呼籲，不符合出行條件旅客切勿前往車站聚集。

根據推特流傳的影片中，廣州天河區在昨晚，包括高校、大學等不少學生收到校方突然要求離開學校，造成學校附近的道路被學生以及車輛擠的水洩不通，甚至連車站也擠滿急於返鄉的人潮，再加上因為學生「無預警」收到返鄉要求，不少人都拖著一個行李箱急匆匆的離開，畫面相當混亂。

據《大洋網》報導，廣州南站回應，根據國務院聯防聯控機制有關規定，鐵路部門對進站乘車的旅客嚴格落實100%查驗48小時內核酸陰性證明、100%體溫檢測、100%健康碼綠碼亮碼通行，去往北京方向的旅客還需出示「北京健康寶」和二次查驗48小時內核酸檢測證明。不符合條件的旅客，不得進站乘車。

▲民眾連夜出廣州擠爆國道。（圖／翻攝自推特）

鐵路部門提示，有出行需求的旅客提前做好核酸檢測，進站務必持有48小時內核酸陰性證明、健康碼綠碼和有效車票，不滿足進站乘車條件的旅客切勿前往車站逗留，以免引起大範圍聚集。

鐵路部門呼籲，根據氣象預報，近期冷空氣即將南下，氣溫將大幅下降，建議旅客不要到廣州南站站內留宿過夜。

廣州的本土疫情持續，截至29日，全市11個區均已禁止堂食。當中，疫情重災區海珠區要求，自11月28日0時起，東部非管控區及西部非管控區繼續暫停堂食，只提供到店自取、外賣訂單服務，其他區域的餐飲類企業繼續暫停營業。據陸媒報導，今次是廣州自疫情3年來首次在全市範圍內禁止堂食。