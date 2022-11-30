女山友小解後迷路求援　內埔警機警以「這招」引導她脫困

▲內埔警分局佳義派出所警員傅華隆找到劉姓女友山友 。（圖／記者陳崑福翻攝，下山）

記者陳崑福／屏東報導

劉姓女山友獨自攀登屏東縣瑪家鄉笠頂山，因尿急往林裡小解後迷路，緊急向警方求助，警方騎乘巡邏機車趕至，得知她大概位置後，持續鳴放機車警報聲，提醒她「循」聲前進，警方再前往會合，順利將她救出，護送下山。

內埔警分局佳義派出所員警日前接獲110報案，報案人劉女電話中表示自己在笠頂山迷路了，身旁都是竹林雜草，需要警方支援協助。

警員傅華隆獲報隨即騎乘巡邏車趕往救援，由於笠頂山有四處登山口，傅員與劉女電話聯絡，得知其位置大致在第一登山口附近，再轉往該處，鳴放警用機車警報器，提醒劉女朝著警報器聲音前進，員警往竹林雜草深處找人。*

走了約50多公尺便找到她，她當下神情慌張且不知所云，員警適時安撫情緒，才讓她心情恢復平靜，並誠摯感謝警方的協助與救援。此時瑪家消防分隊也抵達現場，劉女表示未受傷無需就醫，警方隨後順利將她護送下山。

據警方了解，51歲的劉女住屏東長治，獨自前往笠頂山登山，因尿急便往竹林裡小解，卻失去方向不知如何回到原處，所幸手機還能與外界聯繫，隨即打110電話報案請求支援。

內埔警分局長莊順智表揚同仁熱心助民的精神，在此提醒民眾，獨自登山應衡量自身健康狀況，並事前做好準備功課，若不幸在山中迷路，可報請