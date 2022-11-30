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核酸機構「開會教造假」　陸女拍到關鍵畫面遭暴打？當事人回應

▲▼女子拍下核酸檢測機構內部傳授造假會議被打。（圖／翻攝自頂端新聞）

▲女子拍下核酸檢測機構內部傳授造假會議被打。（圖／翻攝自頂端新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

一段疑似某核酸檢測機構內部開會傳授核酸「造假」的影片，29日在陸網上流傳。影片中，一黑衣男子自稱是石家莊的核酸檢測機構，他提醒，員工抗原檢測（快篩）若出現問題，一定別做核酸，如若做核酸，可以找相關人員「讓結果為陰性」。

據《頂端新聞》報導，黑衣男子還稱，「千萬別在社區做核酸，他們現在都造假，你明白嗎？方艙醫院介紹一個人進去獎勵3500元（人民幣）。現在又建了好多方艙醫院，裡面都沒有住滿，就想著讓大家都進去。」另一男子回答，其弟弟就是今天被拉走的。

隨後，又有多張某社區住戶群組的截圖傳出。圖片中，一名女子頭部被打破，露出的一只手上沾滿了血。一名住戶稱，「這就是偷拍他們核酸造假那個影片的人，她被打了。」

11月29日晚11時許，被打女子回應，自己確實被影片中講話的男子打傷了，但網傳的影片並非自己拍攝的，她是在微信群裡看到那段影片，認出對方就是打傷自己的男子。

被打女士表示，這兩件事沒有關聯，「影片不是我拍的。他們（群裡其他住戶）弄錯了。我的是發生在5天前，影片中講話的人是因為房租的事情把我打了。」

29日晚，石家莊市公安局長安分局高營派出所工作人員說，「案件正在辦理，有事聯繫長安分局政治處。」 記者再次確認相關案件是否已經立案，對方掛斷電話。

對於網傳影片，石家莊市長安區相關負責人表示，當地已經關注到相關情況，目前公安機關已經介入調查，結果出來會公佈。對於該機構是否有陽性感染者，其稱正在調查，還不清楚。

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