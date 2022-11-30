快訊／今增37死！本土+17668「僅比上周少1.0%」

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增17,668例本土個案，較上周三少173例，減少1.0%；另增59例境外移入，確診個案中新增37例死亡。

指揮中心表示，今日新增之17,668例本土病例，為7,952例男性、9,701例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,817例)，臺中市(2,408例)，高雄市(2,082例)，桃園市(2,020例)，臺北市(1,615例)，臺南市(1,439例)，彰化縣(931例)，新竹縣(589例)，屏東縣(558例)，新竹市(519例)，苗栗縣(514例)，雲林縣(424例)，嘉義縣(314例)，南投縣(283例)，宜蘭縣(259例)，花蓮縣(230例)，基隆市(217例)，嘉義市(213例)，臺東縣(123例)，金門縣(69例)，澎湖縣(37例)，連江縣(7例)。

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▲11/30新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為24例男性、13例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月17日至11月26日，死亡日期介於11月13日至11月27日。

▲11/30本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增59例境外移入個案中，為28例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本及泰國(各2例)，加拿大、美國、香港、荷蘭、新加坡及韓國(各1例)移入，另49例感染國家調查中。入境日期介於今年10月30日至11月29日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,104,184例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,788,088例排除)，其中8,313,366例確診，分別為37,718例境外移入、8,275,594例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,334例COVID-19死亡病例，其中14,317例本土，個案居住縣市分布為新北市2,828例、臺北市1,576例、臺中市1,509例、高雄市1,401例、桃園市1,063例、臺南市1,062例、彰化縣889例、屏東縣564例、南投縣468例、雲林縣455例、苗栗縣389例、嘉義縣367例、宜蘭縣310例、基隆市305例、花蓮縣247例、嘉義市241例、新竹縣231例、臺東縣186例、新竹市156例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

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