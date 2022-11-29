快訊／今增21死！本土+17240例「比上周下降5.0%」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增17,240例本土個案，比起上周同日減少5.0%；另增49例境外移入，確診個案中新增21例死亡。

指揮中心昨日疫情記者會宣布口罩、邊境等放寬政策，並且宣布未來僅周一、周四召開記者會，其餘時間則發布新聞稿說明疫情，今天為不開記者會首日。

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指揮中心表示，今日新增之 17,240 例本土病例，為7,978例男性、9,255例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,582例)，臺中市(2,360例)，高雄市(2,128例)，桃園市(1,641例)，臺南市(1,544例)，臺北市(1,523例)，彰化縣(1,035例)，屏東縣(579例)，新竹縣(567例)，苗栗縣(489例)，雲林縣(485例)，新竹市(418例)，南投縣(362例)，嘉義縣(351例)，宜蘭縣(280例)，花蓮縣(241例)，嘉義市(195例)，基隆市(178例)，臺東縣(144例)，金門縣(84例)，澎湖縣(49例)，連江縣(5例)。

▲11/29新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為12例男性、9例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月4日至11月25日，死亡日期介於5月27日至11月26日。

指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為23例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本、帛琉(各2例)，泰國、紐西蘭、馬來西亞及越南 (各1例)移入，另41例感染國家調查中。入境日期介於今年11月1日至11月28日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼11/29本土確診死亡病例分析。特殊中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

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