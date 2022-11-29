德國建議中國「使用西方疫苗吧」　解決嚴格防控帶來的擔憂

▲德國建議中國，使用西方國家的疫苗，如莫德納和輝瑞疫苗。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

由於中國現在正面臨實施嚴格清零政策，所爆發的歷史性大規模抗爭活動德國政府在28日對中國提出一項建議，就是「開始使用西方國家的mRNA疫苗吧」，並且認為這會是徹底擺脫疫情大流行最好的方法。

根據美國媒體Politics報導，德國政府發言人海貝施翠（Steffen Hebestreit）表示，德國政府已經注意到中國國內的抗議活動，以及中國安全部隊對示威群眾採取暴力行動的報導。

他建議中國應該要使用西方製藥公司輝瑞/BNT和莫德納生產的mRNA疫苗，來解決中國嚴格防疫政策所帶來的擔憂，因為這些疫苗已經讓世界上大多數國家，幾乎解除了所有防疫限制。

海貝施翠說，「經過三年的疫情，歐盟和德國在管理mRNA疫苗方面，具有有非常好的經驗，德國總理蕭茲在訪問中國時，也明確表達這一點。」

▲中國因為嚴格的清零封控，爆發大規模抗爭。（圖／路透）



蕭茲在最近訪問中國時宣布，居住在中國的外籍人士，很快就可以接種輝瑞/BNT公司的疫苗，但這並不適用於中國公民。

中國沃森生物公司（Walvax）製造的mRNA疫苗（AWcorna）還沒有被中國批准使用，但印尼在9月底卻批准這款疫苗的EUA。

Politics記者提問「中國是否在大流行初期認為專制國家能更妥善處理這類危機，現在卻發現民主國家處理疫情，其實做得更好」。海貝施翠不願對此直接回答。

海貝施翠指出，德國和其他國家現在已經進入疫情的「清理階段」，但有些國家還沒有走到這一步。

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