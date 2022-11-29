陸官員暗指白紙運動「不是反防控」　要求地方政府解決層層加碼

▲上海烏魯木齊路的抗議活動現場。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多地出現示威活動抗議封控，大陸國務院今（29）日下午召開新聞發布會，暗指民眾不滿並非疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、一刀切等，強調要加大通報、公開曝光力度。

國家疾控局監督一司司長程有全今日在會上表示，近期群眾反映的問題主要不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、「一刀切」、忽視群眾訴求等方面，有的地方隨意擴大管控區域和人員範圍、一封了之，有的封控後長時間不解封，有的地方未經批准、動不動就「靜默」。

程有全接著指出，目前各地已經成立了整治層層加碼工作專班，聯防聯控機制綜合組每天都在進行調度，對於各地網民、人民群眾反映的各種問題，進行積極有效的回應，並轉交給有關地方予以推動解決。

程有全強調，要整治層層加碼，地方黨委和政府就必須落實屬地責任，嚴格執行國家統一的防控政策，對於隨意封校停課、停工停產，還有未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為，要加大通報、公開曝光力度，對造成嚴重後果的要依法依規嚴肅追責。

▼程有全。（圖／翻攝自中國網）

路透社今日在記者會上提問稱，考慮到最近個別地方的不滿情緒，政府是否會重新考慮疫情應對政策？對此，大陸國家衛健委表示，針對Omicron變異株傳播力和致病力的特性，以及重症率、死亡率等情況，包括密切關注國際上一些疫情形勢的變化，對於防控的措施，「我們一直在研究，不斷在調整，最大程度保護人民利益，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。」

整體來看，大陸國務院今日召開的防疫記者會並未如外界預期，宣佈放鬆防疫措施，而是強調會整治「層層加碼」的過度封控和核酸（PCR）檢測造假問題。

今日下午的防疫記者會登上大陸微博熱搜第一，不過多數網友對於官方含糊不清的說詞表示很失望，「怎麼管 怎麼罰」、「所以出現了該咋舉報，我舉報了能保護好我不」、「互相甩鍋唄，到這個層次了還在甩鍋，真嫌不夠丟人的」、「各地不聽指揮，你們有什麼機制可以解決現在各自為政，層層加碼的問題」、「他們自己都不知道該怎麼辦」。