風向轉變！陸官媒邀確診者談染疫經歷　87歲老人症狀「像重感冒」

▲方艙內部情況。（圖／翻攝自新京報）

記者蔡儀潔／綜合報導

「老人、小孩、後遺症」在大陸被認為是清零派的理念三件套，不過，官媒《新京報》今（29）日上午發文介紹多名確診者的經歷，包括87歲的老人康復後「生活一如往昔」。文章發出後，令外界聯想到各地抗議活動，認為風向發生了改變。

《新京報》列舉了多名確診病患的康復經歷，其中一名50歲的榮姓男患者一家五口人感染，最小的是11個月大的孫女，孩子不會說話，咿咿呀呀黏著他不放。兩天後，孫女恢復健康，成了家裡最快「病癒」的人。

▲87歲的兩位康復老人現況。（圖／翻攝自新京報）

另外，兩位87歲的老人有心臟、肺部和血壓等方面的基礎病，確診「就像重感冒」，他們發燒、咳嗽、身體酸痛，但病痛過去後，現在他們仍常常牽手下樓溜達，生活一如往昔，半年後也沒感到身體有明顯變化。

中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮表示，新冠病毒特點變了，病毒潛伏期縮短，重症也在減少，與之對應的，是各種抗疫策略，以更加科學以及精確為目的的不斷調整。

《新京報》這篇報導在微博掀起論戰。支持清零的民眾批評，「新京報的東西能信？翻車多少回了」、「讓那些覺得是感冒的人衝到最前面去當小白鼠」、「只選擇了輕症採訪的吧？」、「新京報也成境外勢力了」。

反對清零的民眾認為，「防疫愛好者可以帶著全家住一輩子方艙別出來」、「世界杯還不足以讓你看到正常生活的樣子嗎？你覺得無所謂，不過是因為還是媽媽餵蛋糕的小寶貝罷了」、「支持害怕的人閉門不出」。

資料顯示，《新京報》創刊於2003年，主管主辦單位為「中共北京市委宣傳部」，是新京報社出版的的面向北京地區發行的日報，也運營線上的新京報網、新京報微博號以及貝殼財經等網路媒體。