到日本爽買！刷台灣信用卡「掉陷阱題」多噴錢　一票人都選錯

▲台灣人超愛到日本旅遊。（示意圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著台日解封，許多國人手刀衝日本旅遊，網友Dollmaker Huang日前在名古屋消費時，就遇到刷卡陷阱題，於是熱心發文解惑。對此，大票網友學到一課，不少人也直言，真的會中計。

Dollmaker Huang表示，這是在日本刷台灣信用卡時，必考的陷阱題。店員會印一張紙給你，上面問的是，是否要用信用卡組織的匯率（DCC）轉成台幣結帳，若選擇信用卡機上的「綠色確認紐」，是指以台幣結帳，而「紅色取消紐」則是日幣結帳。

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他進一步解釋，「因為信用卡組織的匯率極爛，所以要按紅色按鈕，否則會多付錢，然後店員自己也看不懂紙上寫的英文意思，總之請堅持紅色按鈕。」

Dollmaker Huang也向《ETtoday新聞雲》記者提到，日前他到名古屋遊玩，在旅館跟唐吉軻德都有遇到，「店員印一長條藍色小單子，像我照片裡墊在底下的那張，上面用英文問你，是否轉成台幣付款；不過好像跟刷的卡有關，有些卡就不會問，而是直接刷日幣。」

▲要選擇紅色取消紐。（圖／翻攝自Dollmaker Huang）

這篇文狂吸大票網友轉傳，紛紛直呼「受教了」、「用日幣還是用台幣支付，通常用當地國家貨幣會更好，通用設計此時就體現好處了，但只要少賺一點就不會落實」、「總之先學起來，雖然我是現金派」、「故意的吧」、「我正在日本旅遊，遇到的是新式刷卡機，觸控螢幕上會顯示日幣or台幣，還好沒中招」。

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