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日本富士宮舉辦產業祭宣傳台南400年　黃偉哲：歡迎共襄盛舉

▲日本友誼市富士宮市政府跟富士宮商工會議，合辦「富士宮產業祭」活動，會場特別設置國際交流專區攤位，宣傳台南400年，展現與台南的友好情誼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本友誼市富士宮市政府跟富士宮商工會議，合辦「富士宮產業祭」活動，會場特別設置國際交流專區攤位，宣傳台南400年，展現與台南的友好情誼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本友誼市富士宮市政府跟富士宮商工會議，合辦「富士宮產業祭」活動，由於今年也恰逢與台南締盟5周年，會場特別設置國際交流專區攤位，向富士宮市民介紹台南，同時也藉展示機會提前宣傳台南400年，展現與台南的友好情誼。

▲日本友誼市富士宮市政府跟富士宮商工會議，合辦「富士宮產業祭」活動，會場特別設置國際交流專區攤位，宣傳台南400年，展現與台南的友好情誼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今年富士宮市建市80周年、富士宮商工會議所成立75周年，更是與台南締盟5周年，可說是三喜臨門的一年。除了先前以錄製影片恭賀締盟外，也期待疫情趨緩的明年3月，雙方能各自種下記念樹來紀念友誼。而這次非常感謝富士宮市在產業祭的活動中特別設置攤位介紹台南，並宣傳預告台南即將迎來400年，屆時歡迎富士宮市蒞臨共襄盛舉。

▲日本友誼市富士宮市政府跟富士宮商工會議，合辦「富士宮產業祭」活動，會場特別設置國際交流專區攤位，宣傳台南400年，展現與台南的友好情誼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲進一步提及，台南與富士宮市從芒果開啓交流，此次活動特地準備芒果、鳳梨果乾、東山咖啡、善化芝麻麵，還有媽祖賜芙等文創商品，要讓富士宮市民可以品嚐台南農特產，進一步認識、了解台南。

▲日本友誼市富士宮市政府跟富士宮商工會議，合辦「富士宮產業祭」活動，會場特別設置國際交流專區攤位，宣傳台南400年，展現與台南的友好情誼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

富士宮產業祭活動由富士宮市與商工會議所等民間團體、地方企業合作舉行，今年為第12屆，除了展示國際交流專區外，活動內容豐富多元，如兒童藝術展示、就業機會媒合、水果蔬菜販賣及農具展示、初學者無人機體驗教室等。

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