王鴻薇補選立委恐中斷政治生命？　黃暐瀚曝「最大致命原因」

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市長當選人蔣萬安所遺留的第三選區（中山、北松山）立委職缺，將在明年1月8日進行補選。民進黨呼聲最高的人選為壯闊台灣聯盟理事長吳怡農；國民黨最被看好的則為台北市議員王鴻薇。資深媒體人黃暐瀚29日表示，王鴻薇上周才選過議員，若參選立委，選贏後2024立委選舉又要再選一次，等於短短一年半要選三次，勞民又傷財，而且很有可能其中一個選舉沒選上，就中斷了她的政治生命。

針對這次立委補選，黃暐瀚舉台北市議員阮昭雄為例，他說，阮昭雄是大安文山區的議員，若要參選第三選區的立委，就要早早把戶籍遷進去，這麼急的原因是因為民進黨兩個人都準備好了，他們早就想到國民黨可能會派王鴻薇，「民進黨早就針對王鴻薇了！」

對於藍營中最被看好的台北市議員徐巧芯與王鴻薇兩人，黃暐瀚斷言「王鴻薇可以選，但徐巧芯不能選」，他解釋，台北市有6個議員選區與8個立委選區，而這次立委補選的選區是中山北松山，雖然王鴻薇與徐巧芯都是松山信義區的議員，但徐巧芯戶籍在南松山，如果11月22日選舉公告出來前沒有遷戶籍，那她就不能選了。總而言之，「王鴻薇、鄭麗文、王浩、楊永明、羅淑蕾都符合資格，徐巧芯不行。」

黃暐瀚認為，王鴻薇現在看起來最強，而且她在這一陣子中票開得高，又有全國知名度。不過，即使王鴻薇被黨徵召，還是有一些問題。他說，王鴻薇12月25日要在台北市議會二樓大廳宣誓就職台北市議員，如果她要選立委，這周五就要去登記了，代表他12月3日就要開始跑行程，跑了一個月後12月25日去宣誓就職，就職後兩周的明年1月8日投票，「民進黨不攻擊她嗎？那個跟她在法院門口吵來吵去的媒體人不會每天罵她這個嗎？」

「可是吳怡農沒有這個問題，因為他已經淡出政壇一陣子了。」黃暐瀚指出，吳怡農2020年參選立委雖然輸給蔣萬安，但只輸了1萬3000多票，所以他在這個選區沒有說哪裡多哪裡少，「以這次來說補選不會超過五成的選票。」

再回到國民黨部分，黃暐瀚斷言「國民黨明天就會徵召王鴻薇」，但他也懷疑，王鴻薇可能會學立委徐志榮「你徵召我不去」的作法，因為王鴻薇一旦去選立委，松山信義區的議員就會少一席，投給她兩萬多票的選民會想，「王鴻薇人還沒就職就跑掉了。」

「若王鴻薇選輸吳怡農要怎麼辦？」黃暐瀚也擔憂，王鴻薇上周才選過議員，若確定參選立委，明年1月8日選一次，選贏後2024立委又再選一次，等於短短一年半內要選三次，「勞民傷財會非常累」，而且很有可能其中一個沒選上，就中斷了她的政治生命。