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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／大陸前領導人江澤民病逝　享耆壽96歲！

▲▼江澤民。（圖／翻攝自微博）

▲江澤民擔任了13年中共總書記。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸前領導人江澤民因病醫治無效逝世，享耆壽96歲！他於1989年擔任中共總書記，2002年方才卸任，作為中共第三代領導集體的核心人物，前後擔任了13年中共總書記。據悉，江澤民已經超過3年未公開亮相，最後一次公開現身是在2019年10月1日中華人民共和國成立70周年時，站在天安門城樓上觀看慶祝活動。

中共二十大10月16日開幕，江澤民並沒有出席。不過，江澤民今年依然是二十大主席團常委會的成員，在二十大主席團第一次會議通過了主席團常委會名單中，江澤民、胡錦濤等元老依慣例名列其中。

不過，大陸社交媒體在10月初突然流傳2張江澤民的生日照，但不能確定是否為今年8月生日時所拍攝的照片。一張照片顯示，江澤民看起來精神氣色尚可。

▲▼中共前總書記江澤民。（圖／路透）

▲江澤民（右）最後一次公開現身。（圖／路透）

據《新華社》報導，江澤民，男，漢族，生於1926年8月17日，江蘇省揚州市人。1943年起參加地下黨領導的學生運動，1946年4月加入中國共產黨，1947年畢業於上海交通大學電機系。上海解放後，歷任上海益民食品一廠副工程師、工務科科長兼動力車間主任、廠黨支部書記、第一副廠長，上海制皂廠第一副廠長，一機部上海第二設計分局電器專業科科長。1955年赴蘇聯莫斯科斯大林汽車廠實習。1956年回國後，任長春第一汽車制造廠動力處副處長、副總動力師、動力分廠廠長。1962年後任一機部上海電器科學研究所副所長，一機部武漢熱工機械研究所所長、代理黨委書記，一機部外事局副局長、局長。

1980年後，江澤民任國家進出口管理委員會、國家外國投資管理委員會副主任兼秘書長、黨組成員。1982年後，任電子工業部第一副部長、黨組副書記，部長、黨組書記。1985年後，任上海市市長，中共上海市委副書記、書記。1982年9月在中共第十二次全國代表大會上當選為中共中央委員。1987年11月在中共十三屆一中全會上當選為中共中央政治局委員。

1989年6月在中共十三屆四中全會上當選為中共中央政治局常委，中共中央委員會總書記。1989年11月在中共十三屆五中全會上任中共中央軍事委員會主席。1990年3月在第七屆全國人大第三次會議上當選為中華人民共和國中央軍事委員會主席。1992年10月在中共十四屆一中全會上當選為中央政治局委員、常委、中央委員會總書記，出任中央軍事委員會主席。1993年3月在第八屆全國人民代表大會第一次會議上當選為中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席。1997年9月在中共十五屆一中全會上當選為中央政治局委員、常委、中央委員會總書記，出任中央軍事委員會主席。1998年3月在第九屆全國人民代表大會第一次會議上當選為中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席。2002年11月在中共十六屆一中全會上出任中央軍事委員會主席。2003年3月在十屆全國人大一次會議上當選中華人民共和國中央軍事委員會主席。

2004年9月中共十六屆四中全會決定同意江澤民同志辭去中共中央軍事委員會主席的職務。2005年3月，十屆全國人大三次會議第二次全體會議，通過了十屆全國人大三次會議關於接受江澤民辭去中華人民共和國中央軍事委員會主席職務的請求的決定。

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