蔡英文論文原稿現身！彭文正律師暴走拍桌罵法官「混蛋」提告求償

記者黃哲民／台北報導

台北地院今繼續審理媒體人彭文正告總統蔡英文的「論文門」一案，蔡英文委任律師連元龍允諾帶蔡英文的論文正本到庭，結果是沒裝訂成冊的文稿散頁，遭彭文正與律師輪番質疑時，連元龍不自覺爆了一句粗口，被彭要求道歉。承審法官張詠惠今在長達3小時的庭訊中，多次強勢制止彭的律師冗長發言，還難得摘下口罩喝水，露出甜美容貌，不過她諭知辯論終結、訂於下月（12月）23日下午5點宣判，瞬間引爆旁聽民眾鼓譟，彭的律師張靜更拍桌8次、大罵法官「混蛋」。

▲北院審理媒體人彭文正告總統蔡英文的「論文門」案辯結，蔡英文委任律師連元龍（中）以行李箱帶論文原本出庭，結果不是裝訂成冊的論文，而是散頁文稿。（圖／記者黃哲民攝）

張靜開完庭氣呼呼拿出預先準備的告訴狀，透過越洋電話與彭文正聯繫確認後，遞狀控告法官張詠惠侵害彭文正的訴訟權益，要求賠償165萬元。張靜說，訂此金額是為了可以上訴最高法院。這是彭文正因「論文門」案第2次告張詠惠，前次求償200萬元但一審敗訴，上訴高院二審審理中。

▲律師張靜代表媒體人彭文正，告北院「論文門」案承審張詠惠侵害訴訟權益、求償165萬元。（圖／記者黃哲民攝）

今天開庭重頭戲，就是勘驗蔡英文1984年取得英國倫敦大學政經學院（簡稱LSE）博士學位的畢業版論文，連元龍拉著1只行李箱抵達北院時，記者詢問可否公開論文原本外觀供拍攝，連元龍不為所動，還要記者「不要用別人的話來套我」。

昨（29日）開庭時，張詠惠詢問可否提出本案蔡英文博士論文原本，連元龍允諾帶來，張靜搶先「打針」指出，真正的LSE博士論文要裝訂成冊，且封皮為藍色、內有版權頁、防偽線與頁碼編號，且1980年代論文用老式打字機打字，所以每頁都是單面。

結果連元龍帶來的是散裝文稿，與總統府2019年開記者會澄清時所出示的論文外觀相同，其中多張沒有頁碼，彭文正的律師張靜、李震華狠批格式不對，聲稱連元龍拿來的頂多只是博士論文的「草稿」，且上面有多處使用立可白塗改痕跡，「那個時代怎麼會有立可白！」質疑這是趕工做出來的假證據。

結果旁聽記者小聲告知「1951年就發明立可白」，頓時氣氛一滯，很多人沒料到立可白已問世70多年，張靜和李震華隨即主張這本論文題目與蔡英文返台應徵教職所填資料不同、論文完成年代是1983年或1984年標示不一致，企圖阻止勘驗，但張詠惠來真的，開始指揮庭務員對論文拍照，張靜2人要求逐頁翻閱表示意見。

連元龍反對讓2人碰觸紙張，張詠惠以全文可能上千頁、無法逐頁勘驗為由，指揮庭務員翻頁給張靜2人看重點，要2人「專心看3分鐘，不要講話」，否則停止勘驗，雙方律師擠在論文面前唇槍舌戰，張詠惠摘下口罩喝水，難得在本案審理時露出甜美容貌，有旁聽民眾見了雖然驚訝，仍嘀咕「法官怎麼在做自己的事」。

張靜抗議從沒被禁止翻閱證物，張詠惠沈聲對張靜說：「你以前當檢察官的時候，可以決定案件怎樣進行，現在是我的案件，我決定怎樣進行！」張靜再抗議不能細看、要怎麼勘驗，張詠惠回擊「歡迎你回任法官、檢察官！」

張詠惠僅針對論文散頁的前幾頁拍照勘驗，並註明外盒有「年代久遠的破損痕跡」、前4頁感謝函頁面泛黃程度比內頁輕微，張靜聽了揶揄「法官好厲害」，李震華開始冗長發言，並要求重新勘驗論文，張詠惠不同意，表示「剛剛要你們認真看，就不看」，還數度強勢制止李長篇大論：「李律師不能控制自己，你的同伴也不知該怎樣進行程序。」

張靜後來果真當眾抱怨：「李律師！你都不讓我講話嗎？」但他聲請傳喚3位證人、調閱8份書證，見張詠惠沒有當場裁定准駁，立刻表明若今天就要辯論終結，他會退庭抗議，張詠惠反覆確認雙方不再提出新的主張，表明「案件進行至今，大家辛苦了」，隨即諭知辯論終結，訂於下月（12月）23日下午5點宣判。

▲總統蔡英文在「論文門」案委任律師連元龍（中左）否認當庭爆粗口。（圖／記者黃哲民攝）

此舉引爆旁聽民眾鼓譟，張靜破口大罵「哪有這麼混蛋的法官」，並連續拍桌8次，還有人跑到連元龍面前嗆聲。連元龍在解說論文散頁內容時，爆了一句粗口「他媽的」，彭文正在視訊裡也聽見，緊咬連元龍要求道歉，連元龍不認帳，開完庭後，連元龍經記者告知確實爆粗口，他還是淡定回應「應該沒有吧」。