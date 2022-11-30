馬國女大生遭掐舌骨骨折！足控男庭上哭喊「可以冥婚」念經49天

記者黃宥寧／台北報導

30歲陳柏諺狠心勒斃認識僅5天馬來西亞籍蔡姓女大生，檢方依殺人罪起訴，求處重刑。30日下午5時30分士院開接押庭，頂著7分頭陳柏諺當庭痛哭說「到現在不曉得為何這樣做」，當時對方毫無掙扎「沒想到就這樣死掉了… 」並且邊拭淚邊說，服完刑若女方家屬同意，願意冥婚，請求交保讓他返家陪父母過年盡孝道。法官認為他涉殺人重罪有逃亡之虞等，裁定續押。

原定下午4點開移審庭，因陳柏諺辯護律師閱卷時間長，延到5時30分左右才開庭，在押的陳柏諺頂著7分頭，穿著長袖遮住刺青，並戴著眼鏡神情看起來有些惶恐。

從事工人的陳柏諺口齒清晰的向法官說，案發當天他請蔡女將已匯款的9萬99999元還部分錢，因為兩人進入熱戀且同居，有共識租更大間套房，甚至也在591租屋網羅列幾間鍾意房子，但自己手上沒什麼錢，租房又需要2個月押金，因此才要求將半夜轉的錢歸還部分，沒想到蔡女卻直接回他「不要」。

接著話鋒一轉，陳柏諺又說自己對歷任女友沒動過粗，真的只是想嚇嚇蔡女，沒想到蔡女卻沒有任何掙扎，「就...這樣死掉了」講話後他立刻低頭痛哽咽哭泣。

陳收起情緒繼續說，「我很難過，那時還是熱戀期，彼此很Ｍatch（相配）」，甚至也可能步入婚姻，卻因為自己行為告終。講到一半他又哽咽哭泣，拿起袖子擦淚，擦完淚後說，希望可以跟蔡女家屬聯繫，出獄後賺足夠的錢也會把對方父母當自己父母扶養，若家屬願意，也可以冥婚。

▼馬來西亞籍蔡姓女大生遭30歲陳柏諺徒手掐斃。（圖／記者黃宥寧攝）

法官問他對於起訴所載，曾用手機搜尋過「殺女友為度她成佛」、「為什麼能殺動物不能殺人」、「妻子、女友、孩子、皆成他手下亡魂…號稱信佛卻專殺身邊人」、「殺人度她」萌生殺人的想法有何意見，他立刻回「不是！這絕對不是這樣」他說當時尚未與蔡女見面，之前會搜尋此類文章，是因為與林姓前女友分手，被傷害很深，腦中有負面想法，才會去搜索此類文章，但他從未對女生動粗，連一巴掌都沒有，遇到蔡女後，也開始往好的方向想，加上與蔡女相當恩愛，交往過程中，蔡女想吃西瓜，他就會體貼切好西瓜帶到蔡女練舞地方給她吃，甚至連蔡女外拍他也會陪同保護其安全。

法官又問，案發前搜得文章，是有特定不滿對象，而對象就是林姓前女友嗎？他猶豫一會兒回答，「是！會有負面想法，但殺人我到現在...」再度語塞；法官又問，為何買大量安眠藥物？是作為日後殺人畏罪自殺才購買嗎？陳則否認，跳針回答「就是剛剛說的，腦中有負面想法」。

陳柏諺否認犯行，不斷強調相當愛蔡女，更突然激動說「今天是蔡女離世第49天，你們一定不知道，因為我天天在看守所都在念地藏普薩本願經迴向。」望蔡女能離苦得樂，也希望女方家屬不要悲傷，法官立刻打住他的話，並說「你這樣的說法若讓被害家屬聽見情何以堪」 陳的辯護律師說，他是一時失手，造成本案發生，一開始有自白犯罪，請法官參酌他無前科並非蓄意造成死亡結果，請求給予具保、限制住居。

▼陳柏諺還押看守所時，表示真的相當對不起家屬。（圖／記者黃宥寧攝）

公訴檢察官表示，陳男一開始說蔡女想死，又改稱只是想嚇嚇她，說詞反覆，且曾尋短，有規避刑責不願面對法律制裁及不願面對偵審程序的逃避心態，建請羈押。

全案審理1小時30分左右，法官認陳男否認犯行，其犯為最輕本刑5年以上之殺人重罪，衡量趨吉避凶逃避痛苦為人知本性，可預期未來經判決刑度應該不輕，依逃亡之虞等裁定羈押，諭知還押看守所。

陳男還押看守所前，面對記者提問「真的有要冥婚嗎？」，他則猛抬頭看了一下鏡頭說「我真的很抱歉，我想努力彌補」。