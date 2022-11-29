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嘉義市推廣運動均衡飲食　勿用糖尿病友「瘦瘦筆」

▲▼ 嘉義市推廣均衡飲食規律運動。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市推廣均衡飲食規律運動。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近日「瘦瘦筆」在減肥圈爆紅，導致全球大缺貨。「瘦瘦筆」是一種含有腸泌素成分的針劑型態藥物，因外觀很像是一支筆，被稱為減肥筆、瘦瘦針。瘦瘦筆的具體作用，就在於其含有的成分和人體會自然分泌的「腸泌素GLP-1」結構成分類似。而腸泌素在人體中扮演協助降低胃排空速度、抑制食慾，以及使血糖上升的速度減緩的角色，因此被作為幫助第二型糖尿病病友維持血糖平衡的藥物使用。

▲▼ 嘉義市推廣均衡飲食規律運動。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長呼籲，瘦瘦筆這類藥物應留給確實有使用需要之糖尿病病人，減重應從控制飲食和多運動來改善，切勿過度仰賴藥品。歡迎民眾多參加衛生局時常舉辦的健走活動、運動課程、營養課程等各項健康減重活動，也可向專業的營養師或運動教練諮詢，藉由健康飲食及規律運動，達到健康減重的目標。

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▲▼ 嘉義市推廣均衡飲食規律運動。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市社區營養師建議，少吃多動，吃進的熱量少於消耗的熱量，達到熱量赤字才能減重，健康的減重方式應該以均衡飲食為主，減少油炸食物及高糖飲料點心的攝取，也要避免吃宵夜，若能每日減少攝取500大卡的熱量，每週可減輕0.5~1公斤，這種減重速率不會太快才不會造成身體負擔。減重期間可向營養師諮詢學習正確的飲食習慣，才能成功減肥不復胖。

再者營養師也鼓勵民眾多多運動可提高基礎代謝率，讓減重效果更好，有氧運動可燃燒體內的脂肪，重力訓練則可增加肌肉量，肌肉又幫助燃燒更多脂肪，因此有氧搭配無氧運動及正確補充營養，可達到增肌減脂的效果，讓身形更健美，勝過單用減肥針的減重效果。

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