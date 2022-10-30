嘉市府挹注資源助新女力創業　9組各獲10萬圓夢金

▲▼ 嘉義市女性社會企業綻放 9組優秀團隊獲獎創業圓夢 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府長期重視婦女政策，以「嘉有社企‧城市新活力」為號召，鼓勵女性及弱勢族群，運用創新創意突破困境，投入社會企業。30日在嘉義文化創意產業園區，舉辦「女力齊聚，she勢待發 社會企業論壇」暨頒獎典禮發表成果。市長黃敏惠親自頒獎，恭喜9組獲獎團隊一圓創業夢，這也是最重要的開始。

黃敏惠表示，創業辛苦、女性創業更辛苦。今年「社會創新及社會企業創業競賽」，競爭激烈，33組團隊中評選出9組，每組可獲得10萬元圓夢計畫獎勵金。透過專家及業師輔導4個月後，日前由指導老師黃采燕陪同至市府，已全數完成營業登記辦理，非常不容易。這次獲獎團隊橫跨各式領域，運用創新及創意，發展出獨一無二的產品，且注入永續概念，帶動社會企業發展，為嘉義市傳遞滿滿活力。

9組獲獎的優秀團隊：「舟墨」、「巧藝拾衫衣作坊」、「聊草‧療草」、「虹魚色彩藝文工作室」、「布吾可能」、「嘉藝美食料理團」、「薪雅刻印工坊」、「Back to Basics 返璞歸真」與「誰響回嘉-非典型錄音現場」，期待進入市場後，成為新崛起的經濟實力，讓女性經濟力在嘉義市綻放，讓嘉義市變得更加精采、溫暖。

社會處表示，活動中特別準備111年社企競賽優勝團隊商品——「布吾可能」的環保永續「編織包」，贈與社企論壇的3位講者——「Story Wear」創辦人陳冠百、「芙彤園」創辦人詹茹惠、「啦啦蹦娛樂有限公司」負責人蔡蓁蓁，感謝她們百忙之中，抽空蒞臨分享經驗，彼此激盪不同火花。