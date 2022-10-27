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「嘉義市滿千送百領現金」　補助金2500萬換發完畢

▲▼ 嘉義市為刺激消費發出2,500萬補助金鼓勵民眾在嘉消費領現金，高達5.1萬人次市民受惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市為刺激消費發出2,500萬補助金鼓勵民眾在嘉消費領現金，高達5.1萬人次市民受惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為刺激在地經濟，自111年9月15日起推出「嘉義市民購開心、滿千送百領現金」補助活動，凡嘉義市民持稅籍於嘉義市的店家消費滿1,000元之發票即可兌換現金100元，嘉義市勇媽市長黃敏惠表示，兌換活動受到市民熱烈迴響！活動開跑42天，吸引民眾踴躍參與，補助金總金額2,500萬元已於10月26日全數發放完畢，促進累計消費金額超過2億7,615萬元，成功刺激超過10倍以上的經濟效益。

▲▼ 嘉義市為刺激消費發出2,500萬補助金鼓勵民眾在嘉消費領現金，高達5.1萬人次市民受惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動最後一天雖然兌領金額有限，但現場有拿到號碼牌的民眾彭奶奶興奮地表示，當知道滿千送百活動可用1,000元買菜發票再換到100元現金，就趕快去消費累積發票，原本擔心領不到，沒想到在最後一天順利排到了！而且市府很貼心，現場等候都有準備椅子，今年工作人員還幫忙操作手機可以看到網路即時叫號資訊，服務非常好！

嘉義市市長黃敏惠表示，今年是嘉義市第3年辦理滿千送百活動，連續3年的疫情影響，讓嘉義市以服務業為主的產業型態受到很大的影響，這幾年透過紓困、振興，最後協助產業轉型，讓嘉義市店家沉潛、蓄積更多能量，再創佳績，也很高興滿千送百活動辦得越來越好，服務不斷在提升，讓在地店家和市民都超有感，有效促進在地消費熱潮，今年活動補助金2,500萬元刺激消費金額超過2億7,615萬元，雙雙再創新高，讓高達5.1萬人次市民受惠。

嘉義市政府建設處田長沛處長指出，此次滿千送百活動圓滿落幕，在刺激經濟消費之外，本次活動收回的消費發票將贈予嘉義市立案的社福機構，讓民眾享現金回饋好康的同時，也能幫助弱勢族群，讓民眾花得開心、領得開心、還能同時做愛心！

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