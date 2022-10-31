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打造多元幸褔居住城市　 嘉義市原住民族「優慕呢」祈福祭登場

▲▼ 嘉義市都市原住民族「優慕呢」祈福祭熱鬧登場 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市都市原住民族「優慕呢」祈福祭熱鬧登場 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市是一座多元又幸福的城市，市府每年都會舉辦都市原住民族傳統慶典活動，今年以鄒族「優慕呢」為主題在啟明、新生及志航街三叉路口廣場登場，活動人潮眾多，氣氛熱鬧又溫馨。

副市長陳淑慧代表市長黃敏惠出席時表示，國內各原住民群族在各城市謀生的人口，統稱為都市原住民族，嘉義市政府依不同群族的傳統，每年都會舉辦都市原住民族的慶典活動，除了增進市民對各原住民族的了解外，更期待原住民族在嘉義市能「零距離」與所有市民共好！

▲▼ 嘉義市都市原住民族「優慕呢」祈福祭熱鬧登場 。（圖／嘉義市政府提供）

副市長陳淑慧表示，近兩年疫情打亂了生活步調，嚴重影響了民生與經濟，今年以鄒族「幸福日子」的族語作為活動主題「優慕呢」的命名，活動中結合鄒族的傳統文化、儀式，將祈福的祭典加入鄒族「小米收穫祭」的小米女神元素進行，期待嘉義市民可以圍著營火，手牽著手祈求疫情早日結束，共同打拼，迎接幸福的日子(優慕呢)，也希望藉由祭儀祈福活動，喚起大家對原住民文化的熱愛及重視，讓年輕的一代也能重視台灣原住民族傳統文化。

▲▼ 嘉義市都市原住民族「優慕呢」祈福祭熱鬧登場 。（圖／嘉義市政府提供）

民政處表示，嘉義市境內雖無原住民鄉鎮，但設籍的原住民人口數約1,200多位，因此市府更努力推動都會區原住民教育、生活輔導及就業輔導與協助工作。努力創造「全齡共享、世代宜居」的幸福城市。

▲▼ 嘉義市都市原住民族「優慕呢」祈福祭熱鬧登場 。（圖／嘉義市政府提供）

今年活動豐富又有趣，開場由都市原住民族發展協會、都市原住民全人關懷協會及基督長老教會嘉山教會成員共同表演迎賓舞揭開序幕，帶領與會來賓一起歡唱、舞蹈慶豐收。緊接著鄒族逐鹿文創園區總經理鄭得信分享鄒族的故事及有獎徵答；而輔仁中學學生的熱舞表演，展現青春活力，接著登場的是二隻近五十公斤、現烤的乳豬及炒麵，免費提供現場的民眾享用，吸引不少民眾排隊領取，直呼過癮。

接續祈福儀式正式登場，由逐鹿社區表演藝術團隊成員手持小米桿高聲齊唱「小米女神傳唱歌謠」、小米感恩慶豐收及傳統農作舞等鄒族傳統文化表演。活動的重頭戲是「向天神取火」儀式，由鄒族的勇士將火把遞交給副市長陳淑慧等貴賓，共同在營火前引燃，象徵都市原住民族祈福祭圓滿成功，勇士們繞著營火高聲歡唱，表演團體陸續登場演出。

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