機車考照試辦道路訓練！方案拍板　明年4月上路「交部補助1200元」

▲機車考照將增加試辦實際道路訓練。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

機車肇事居高不下，今年1月到9月造成1486人死亡，交通部推動機車駕訓納入實際道路訓練，相關方案拍板出爐，交通部表示，道路駕駛訓練計畫明年4月實施，民眾上駕訓班考取機車駕照後，可參加3小時實際道路訓練，交通部對實際道路訓練補助1200元，加上場內駕訓共補助2500元，首波14家先上路。

公路總局局長陳文瑞表示，目前規劃明年度推動機車道路駕駛計畫，預計明年4月開始實施，民眾上機車駕訓班包含學科有5小時、術科10小時，通過16小時訓練課程後，參加筆試和場考，正式取得駕照後，再辦理實際道路訓練課程有3小時。

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陳文瑞指出，相關課程初步規劃包括駕駛行為說明、道路駕駛實質訓練課程、教學後檢討和導正缺失，原有駕訓班補助1300元，若民眾參加駕訓班考上駕照後，若再繼續3小時道路課程，將再增加補助1200元，總計共可以補助2500元。

針對實際道路訓練，陳文瑞說明，道路駕駛訓練課程要設計要至少2小時以上，會就機車事故主要原因包括未依規定讓車、未禮讓、未保持安全距離、未依號誌行駛，以及強化防禦駕駛觀念、正確變化車道、內輪車、安全轉彎等，特別是無號誌路口如何轉彎，道路駕訓班場內訓練取得駕照後，會有道路訓練課程，透過安全防禦觀念提升安全。

目前全台約有72家駕訓班，陳文瑞表示，經洽詢試辦道路意願，已有14家願意參加，北中南等都有，相關機車訓練課程會跟駕訓班討論。

陳文瑞表示，民眾考上駕照後可自願參加3小時實質道路訓練，民眾報名機車駕訓班時也鼓勵後續參加，並沒有一定規定要先參加駕訓班後才能參加實際道路訓練，針對道路訓練交通部補助1200元，已經佔駕訓費很大比例。

交通部長王國材表示，針對機車實際道路訓練，明年4月上路後將先看試辦成果，等明年實施一段時間後，依其成效再來確定何時推動修法將實際道路路考納入考照。

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