9個月已2293人車禍死亡「目標恐破功」　交長：拚比去年低

▲機車車禍居高不下。（資料圖／警方提供）

記者李姿慧／台北報導

去(110)年交通事故高達2962人死亡，引發政院正視，交通部目標今年死亡減少5%，依此推估，死亡人數需降至2814人以下，不過交通部今(11/29)公布今(111)年1月到9月交通事故死亡人數已高達2293人，比去年同期攀升136人，今年面臨破功危機，對此，交通部表示，10月起已有下降，將努力降至比去年低。

交通部今公布最新統計，111年1至9月道路交通事故件數、死亡及受傷均較去年同期增加。其中交通事故27萬1,660件，造成2,293人死亡、36萬0,698人受傷，比去年同期增加 15,377 件，增加136 人死亡、上升6.3%，另增加 2萬0,563人受傷。

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其中最主要死亡族群為機車及高齡者，機車佔全體死亡人數6成4、高齡者佔4成；1月到9月機車事故死亡人數1,486人，較去年同期增加185人、14.2%，高齡者死亡人數918人較去年同期增加89人、10.7%。不過酒駕防制略有成效，死亡人數為203人，較去年同期減少26人，降低11.4%。

交通部長王國材表示，今年9月底、10月初就發現交通事故死亡人數有上升趨勢，因此從10月開始朝向兩方向，短期方案著重道安比較差的縣市進行輔導，並派輔導團到各縣市去，每周管考；另一個則是推動機車和高齡者防治專案重點輔導；針對今年剩下 1 個月，將透過短期改善措施中央及地方的合作，力求達成今年事故死亡人數下降目標。

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

交通部道安會執秘黃運貴表示，今年機車事故一直增加，因為已看到這樣現象，10月初開始進行短期管理和周周管考，每周檢視事故狀況，尤其在超速管理、路口安全改善、未戴安全帽等，10月開始死亡人數跟去年相比已有下降，希望剩下一個多月時間，督促各縣市更積極防制，希望能達到死亡人數比去年低目標。

針對機車與高齡族群，交通部祭出相關措施，其中機車部分，試辦道路駕駛訓練計畫，參加駕訓班取得駕照後，可在試辦駕訓班選擇參加3小時針對機車事故主因，進行道路訓練課程，112年4月上路。另機車考照也會將無號誌及閃光號誌路口等列入駕駛人考照比考考題，並加重出題比重。

交通部也將針對新手駕照及無照管理，將修法加重處罰；此外，也將研議機車危險感知平台納入考訓機制，並增加「無號誌及閃光號誌路口」情境，以及加強機車安全及防禦駕駛觀念、提供替代運具並鼓勵使用，同時辦理易肇事路口改善、無號誌易肇事路口改善。另也將建置科技執法設備，加強路口違規取締、強化無號誌化路口管理。

降低高齡者肇事部分，黃運貴表示，目前已完成1937處曾發生車禍的無號誌路口盤點，將於明(112)年6月底前完成支道劃設「停」標誌設施；明年6月底前完成盤點8公尺以上支道，12月底前完成改善；明年12月底前完成盤點8公尺以下支道，113年12月完改善；112年完成2千處無號誌路口改善；112年完成1千處行人號誌秒數檢討與增設，並推動高齡友善區，試辦醫院和公園等周邊，降速至每小時30公尺，並強化高齡路口安全，未停讓行人等路口違規行為強化科技執法，遏止違規行為。