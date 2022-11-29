　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9個月已2293人車禍死亡「目標恐破功」　交長：拚比去年低

▲阿里山公路機車車禍暴衝撞店家。（圖／警方提供）

▲機車車禍居高不下。（資料圖／警方提供）

記者李姿慧／台北報導

去(110)年交通事故高達2962人死亡，引發政院正視，交通部目標今年死亡減少5%，依此推估，死亡人數需降至2814人以下，不過交通部今(11/29)公布今(111)年1月到9月交通事故死亡人數已高達2293人，比去年同期攀升136人，今年面臨破功危機，對此，交通部表示，10月起已有下降，將努力降至比去年低。

交通部今公布最新統計，111年1至9月道路交通事故件數、死亡及受傷均較去年同期增加。其中交通事故27萬1,660件，造成2,293人死亡、36萬0,698人受傷，比去年同期增加 15,377 件，增加136 人死亡、上升6.3%，另增加 2萬0,563人受傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中最主要死亡族群為機車及高齡者，機車佔全體死亡人數6成4、高齡者佔4成；1月到9月機車事故死亡人數1,486人，較去年同期增加185人、14.2%，高齡者死亡人數918人較去年同期增加89人、10.7%。不過酒駕防制略有成效，死亡人數為203人，較去年同期減少26人，降低11.4%。

交通部長王國材表示，今年9月底、10月初就發現交通事故死亡人數有上升趨勢，因此從10月開始朝向兩方向，短期方案著重道安比較差的縣市進行輔導，並派輔導團到各縣市去，每周管考；另一個則是推動機車和高齡者防治專案重點輔導；針對今年剩下 1 個月，將透過短期改善措施中央及地方的合作，力求達成今年事故死亡人數下降目標。

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

交通部道安會執秘黃運貴表示，今年機車事故一直增加，因為已看到這樣現象，10月初開始進行短期管理和周周管考，每周檢視事故狀況，尤其在超速管理、路口安全改善、未戴安全帽等，10月開始死亡人數跟去年相比已有下降，希望剩下一個多月時間，督促各縣市更積極防制，希望能達到死亡人數比去年低目標。

針對機車與高齡族群，交通部祭出相關措施，其中機車部分，試辦道路駕駛訓練計畫，參加駕訓班取得駕照後，可在試辦駕訓班選擇參加3小時針對機車事故主因，進行道路訓練課程，112年4月上路。另機車考照也會將無號誌及閃光號誌路口等列入駕駛人考照比考考題，並加重出題比重。

交通部也將針對新手駕照及無照管理，將修法加重處罰；此外，也將研議機車危險感知平台納入考訓機制，並增加「無號誌及閃光號誌路口」情境，以及加強機車安全及防禦駕駛觀念、提供替代運具並鼓勵使用，同時辦理易肇事路口改善、無號誌易肇事路口改善。另也將建置科技執法設備，加強路口違規取締、強化無號誌化路口管理。

降低高齡者肇事部分，黃運貴表示，目前已完成1937處曾發生車禍的無號誌路口盤點，將於明(112)年6月底前完成支道劃設「停」標誌設施；明年6月底前完成盤點8公尺以上支道，12月底前完成改善；明年12月底前完成盤點8公尺以下支道，113年12月完改善；112年完成2千處無號誌路口改善；112年完成1千處行人號誌秒數檢討與增設，並推動高齡友善區，試辦醫院和公園等周邊，降速至每小時30公尺，並強化高齡路口安全，未停讓行人等路口違規行為強化科技執法，遏止違規行為。

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
世足最新玩法出爐！　賠率最高喊到850倍
快訊／館長指涉入槍擊案　民進黨回應了
緋聞女友曹雅雯爆秘婚7年　許富凱認了「嚇一跳」
快訊／今年GDP下修至3.06％！　CPI上漲2.94％
要變天了！小心中風、心血管疾病　10大徵兆快送醫
大酸蔣萬安「掰不出東西」　王世堅：我當「蔣師」比「柯學家」輕
誰適合接行政院長？　王世堅推「他」有聖光：一出大家會服從
玩家身分曝光！運彩世足抱走440萬　勝利方程式有眉角

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鬥牛「啪」一聲前韌帶撕裂　男子膝蓋熱腫醫竟抽出3管「桑葚汁」

「班班吃石斑」卡卡　石斑魚加工費時「連日加班」仍供貨不及

9個月已2293人車禍死亡「目標恐破功」　交長：拚比去年低

比性專區關鍵！爆乳田慎節勝選「真正原因」曝光：不是低俗色情

1天3瓶酒！他「膀胱脹到破掉」問1句　醫撂狠話：另請高明

玩家身分曝光！運彩世足抱走440萬　勝利方程式眉角看這裡

元旦連假恐塞爆！高公局祭7疏運措施　「每天0~5時國道免收費」

台北變深蹲市！網傳1張「縣市別名圖」酸炸：免搭機就到夏威夷

拍完《華根》最可怕後遺症！　圤智雨爆台灣AV內幕：不是美夢

公婆狂求「想幫媳婦坐月子」　2天卻只送1次便當！結局讓她記恨7年

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

鬥牛「啪」一聲前韌帶撕裂　男子膝蓋熱腫醫竟抽出3管「桑葚汁」

「班班吃石斑」卡卡　石斑魚加工費時「連日加班」仍供貨不及

9個月已2293人車禍死亡「目標恐破功」　交長：拚比去年低

比性專區關鍵！爆乳田慎節勝選「真正原因」曝光：不是低俗色情

1天3瓶酒！他「膀胱脹到破掉」問1句　醫撂狠話：另請高明

玩家身分曝光！運彩世足抱走440萬　勝利方程式眉角看這裡

元旦連假恐塞爆！高公局祭7疏運措施　「每天0~5時國道免收費」

台北變深蹲市！網傳1張「縣市別名圖」酸炸：免搭機就到夏威夷

拍完《華根》最可怕後遺症！　圤智雨爆台灣AV內幕：不是美夢

公婆狂求「想幫媳婦坐月子」　2天卻只送1次便當！結局讓她記恨7年

竹山鎮親子館12月將辦聖誕趴　闖關活動搶限量好禮

神準心理測驗剖析你是否「高EQ」！選它的人最擅長偽裝，內心跟表現截然不同

怒宗教干擾生活！男燒講堂　險害祖孫喪命...還問「為何害我」

結紮完套頸圈防舔傷口　時尚貓「奇葩穿法」驚呆媽：變芭蕾舞裙

海芬2年前喊話小鬼「願意當你媽媽」　女兒生日有巧合…她親解答

男友背房貸沒錢！她體諒「登記結婚就好」　準婆婆卻逼：幫你妹買房

品冠開唱倒數狂操肌　搶先合體「2超大咖嘉賓」！　

變身捍衛戰士！屏東飛行學校體驗空中旅行　專業教練帶飛親手駕駛

男星深夜告白20次「我愛你」　龍千玉一聽激動淚崩了！

達頓兄弟最憤世電影《有你就是家》　「坎城常勝軍」揭開社會殘酷真實

生活熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

他9900元玩世足運彩　豪贏440萬元

柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

C羅吃20年菜單　網紅1天就受不了

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

辣妹捷運「激凸散步」！雙球貼扶手翹起蜜臀

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

強冷空氣今晚到　轉雨降10℃探13度

唐寶寶事件重創！永和炸物店確定「頂讓了」

必娶！值得「被寵愛一輩子」4星座女友

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

快訊／冷空氣南下中　首波大降溫來了

更多熱門

相關新聞

26萬重機合法停停車格惹阿嬤不爽推倒！維修費噴近7萬

26萬重機合法停停車格惹阿嬤不爽推倒！維修費噴近7萬

上海一名老人今年6月故意推倒價值6萬元人民幣（約新台幣26萬元）的機車，經鑑定機車損失達16000元人民幣（約新台幣68767元）。由於老人患有精神疾病，兒子作為監護人卻一直聯繫不上，目前未收到任何道歉和賠償。車主堅持追責，他表示，年齡不是違法的理由。

桃機第三航廈分配「排除採聯盟」！租金較貴　廉航進駐第一航廈

桃機第三航廈分配「排除採聯盟」！租金較貴　廉航進駐第一航廈

機車考照試辦道路訓練！方案拍板　明年4月上路「交部補助1200元」

機車考照試辦道路訓練！方案拍板　明年4月上路「交部補助1200元」

未投保汽機車強制險11月30日起擴大舉發

未投保汽機車強制險11月30日起擴大舉發

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

關鍵字：

交通部交通事故死亡王國材機車高齡

讀者迴響

熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

高雄「這個里」3個月內又要重選里長

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

快訊／海裕芬生了！

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

他9900元玩世足運彩　豪贏440萬元

柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

央視狂刪畫面　球迷沒戴口罩秒變空景

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面