新冠重症風險因子增列氣喘！治療用藥多一款「但對4變異株無效」

▲疾管署副署長、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠治療用藥有新增！中央流行疫情指揮中心今（29）日發布醫界通函，不但放寬治療用藥對象，增列「氣喘」為新冠重症風險因子；此外，原先作為預防用藥的「單株抗體(Evusheld)」，指揮中心也開放作為二線治療用藥，當重症風險患者無法使用倍拉維（Paxlovid）時可以考慮使用，但要注意的是，單株抗體對Omicron當中XBB等4大新變異株無效。

新冠患者要使用抗病毒藥物治療必須符合重症風險因子，包含65歲以上、糖尿病、癌症、懷孕等13項，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，經專家會議審視，據美國CDC與最新的文獻證據，氣喘患者染疫後易發重症，增列「氣喘」可作為新冠重症風險因子，藥物使用對象也擴大為14類人。

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此外，新冠治療藥物也增加一款。羅一鈞說明，複合式單株抗體Tixagevimab + cilgavimab (Evusheld)原先是核准用於「暴露前預防」，主要針對無法接種疫苗或免疫功能低下的族群施打，因應本月新研究結果，食藥署已經核准用於「治療」，專家會議討論，決議單株抗體治療作為第二線使用。

羅一鈞說明，重症風險因子患者應該優先使用倍拉維或瑞德西韋(Remdesivir)，都不適用的情況，才在單株抗體 (Evusheld)與莫納皮拉韋（Molnuporavir ）當中擇一使用。

要注意的是，單株抗體為肌肉注射藥物，而且對於部分Omicron變異株效益不好。羅一鈞說明，單株抗體對BA.1、BA.2、BA.4、BA.5、BA.2.75都是有效，但是BQ.1、BF.7、XBB、BA.4.6等4款變異株的中和能力大幅下降，臨床效果不佳。而國內目前本土仍以BA.5為主，且尚無BQ家族或者XBB等流行，使用上仍有助益。

指揮中心統計，國內共採購1萬劑的Evusheld， 已全數到貨驗收，目前已使用掉583劑，還有9417劑，約4700多人份（一人份注射2劑）。

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