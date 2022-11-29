北律遭「神鬼女會計」搬走6千萬　工會要求：幹部應出面說明

記者黃哲民／台北報導

涉嫌8年A走台北律師公會6000多萬元、被稱為「神鬼女會計」的李雪琴，今被台北地院依業務侵占等罪判刑4年，雙方都沒出庭聆判，北律委任律師受訪表示將建議公會上訴，不過台北律師「職業工會」搶先曝光，要求北律向全體會員說明到底發生什麼事，大家賺錢不容易，為何會讓將近上億元公款被會計侵占揮霍。

▲台北律師職業工會創會理事長楊佳陵（左）呼籲台北律師公會理事長、理監事，應向會員說明遭女會計李雪琴侵占公款事件。（圖／記者黃哲民攝）

李雪琴從1998年起擔任北律會計，2020年被揪出涉嫌從2013年起陸續侵吞公款逾6000萬元，包括北律約8000位律師會員每年繳納的會費，經台北地檢署起訴與追加起訴，北院今判李女4年徒刑，並沒收未歸還犯罪所得5458萬餘元。

據悉，北律持續委請會計師查帳，已追溯到李女在2011年間也有類似犯行，北檢另案偵辦李女所涉洗錢罪行中。北院今宣判時，李女和北律均無人出庭，反而是成立僅約2年的台北律師職業工會，特地到場即時回應判決結果，創會理事長楊佳陵對案情表示「沉痛」。

▲台北律師職業工會關注女會計李雪琴涉掏空台北律師公會案情，右起律師盧天成、創會理事長楊佳陵、律師羅盛德、杜俊謙與工會理事蘇奕全。（圖／記者黃哲民攝）

楊佳陵說，律師賺錢不容易，為小市民權益而奮鬥時，希望律師公會「不要把我們的辛苦錢，隨意的讓不好的制度、不好的人員，就這樣侵占揮霍掉！我們很心痛，很難過！」

楊佳陵表示看到本案覺得非常沉痛，為什麼快要被侵占到上億元，「才整個ㄅㄧㄚˋ出來？」更難過的是，發生事情時的這些北律理事長、監事、理事，沒出面向會員說明，她呼籲這些「以前我們所仰望、所敬重、所信賴所想要託付的這些大道長，拜託你們告訴我們，到底發生什麼事？」

楊佳陵疾呼如果一個社團法人的自治，可以功能不彰到將近上億元不見，「那我們這個公會，在幫助律師的公會，公平的公，公平在哪裡？正義在哪裡？錢在哪裡？」她聲稱很多會員已經開始不想繳納會費，因為很心寒，大公會應該維護律師會員權益，不要成為律師的敵人。北律委任律師受訪表示，李雪琴一審判刑偏輕，沒收金額也低於北律的請求，將建議北律上訴。