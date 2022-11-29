槍砲通緝犯逃亡13年「敗在違規闖馬路」　警驗指紋＋人臉辨識現形

記者張君豪／台北報導

北市1名謝姓男子（現年38歲）25歲時因違反〈槍砲彈藥刀械管制條例〉遭台北地檢署通緝，他為躲避入監便跑路藏匿，長達13年來都未被警方查獲，沒想到日前因為單純行人違規，遭警攔下，通緝身分因此曝光而意外落網。

▲槍砲通緝的謝男逃亡13年，因違規穿越馬路遭警方取締逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

信義分局福德街所警員日前晚間10時許，在轄區巡邏行經信義路六段時，看到一男子違規穿越馬路，便上前攔查告發，警員發現過程中該男子眼神飄移，甚至展開話術，刻意與警員尬聊，關心警員執勤辛勞，但警方查證身分時，男子竟報錯出生年月日，且警方系統秀出的證件照片，與該男所報的身分證照片有明顯差異。

警員驚覺該男疑似偽報他人個資，警方追問該男呈報身分證字號的戶籍地址，該男瞎掰當場答錯，謊言遭警員機警戳破，但該男仍否認謊報證號，且拒絕出示自己的身分證件，為求審慎警員將人帶返分局偵查隊，進行指紋及人臉辨識。

結果發現該男就是涉槍砲案、逃逸長達13年的謝姓通緝犯，警方依法當場逮捕。謝男落網時稱，十幾年逃亡生涯，都靠隨機取得個資，謊報他人身分證號躲避緝捕，但沒想到僅因直接走快車道穿越馬路，遭細心警員攔查識破。警詢後解送地檢署歸案，據警方司法系統資料顯示，謝男須入獄服刑4年2個月。

信義分局呼籲，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，也提醒民眾如有司法案件收到法院或地檢署傳票時，務必依指定庭期到案，以免遭通緝而成為警方查緝對象。

【相關新聞】

►獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」 至少百人入鏡全挫咧等

► 育成高中驚見「黑衣人」堵校門！女同學IG大戰 媽找人接她下課

►天道盟議員候選人狗籠關富商！競總如軍火庫 這些人都成俎上肉

