土魠魚季澎湖傳火燒船　友船拖進港「一路狂冒黑煙」損失7百萬

記者／陳洋報導

澎湖正值土魠魚捕撈季，但今天清晨發生一起漁船火燒船事件，正準備進港的漁船永豐餘號在行經四角嶼時，船艙不知道何故冒出火光，船長除了通報海巡隊，也透過友船將冒煙的漁船拖港港裡，交由消防局進行灌救，可惜漁船幾近全毀，損失粗估將近七百萬。

▲澎湖發生火燒船 漁船全毀 。（圖／澎湖縣消防局提供）

這一艘靠在港邊的漁船，今天清晨在四角嶼附近海域發生火警，因四角嶼已屬內海，距離馬公港近，友船發現後，馬上靠近幫忙，用拖帶的方式將漁船一路拖回港內。

靠岸後，陳姓船長坐在岸邊看消防隊員救火，一臉無奈的說：「火是從輪機艙冒出來的，發現起火時，因為濃煙和刺鼻味，根本無法自行灌救，只能透過友船拖帶回港，交給消防員救看看，但看這樣子是全毀了，粗估損失六、七百萬。」

消防局表示，漁船被拖進港時，是一路冒著濃煙進來，他們到場時也沒看到明火，會一直有濃煙是內部還在悶燒，所以他們佈了三條水線，海巡艇在海上也支援一條水線，因內部還有油料，他們會持續灌救，但船隻看來就是全毀了，所幸船員透過友船救援都安全上岸。

▲澎湖發生火燒船 漁船全毀 。（圖／澎湖縣消防局提供）

目前正值澎湖的土魠魚季，漁民紛紛出海捕撈，運氣好的進帳百萬都不是問題，但若遺憾的發生意外，百萬魚獲搶不到，反倒賠得更多，所幸沒波及到人，還能平安回來也算是不幸中的大幸。