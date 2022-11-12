假日遊國家森林遊樂區　LINE Pay購票享6%回饋

▲即日起至明年元旦假日到森林遊樂區，用line pay支付享優惠。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

秋高氣爽，正是暢遊國家森林遊樂園的好時節，農委會林務局宣布，即日起至明年1月1日前，每周六日到林務局管轄的太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南等13處國家森林遊樂區與烏來台車，使用LINE Pay購票可享6%點數回饋（每一LINE Pay帳號單筆交易最高限得30點）。

林務局表示，天氣涼爽的秋冬時節，相當適合到森林裡走走，除了全家出遊外，也可規劃一個人的小旅行，特別規劃適合秋季旅遊的森林行程。像是位於新北市烏來區的內洞國家森林遊樂區，擁有美麗壯觀的瀑布，佇立於樂水橋，聽著磅礡的瀑布和蟲鳴鳥叫交織成的樂音，身心靈都能獲得釋放。

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位於屏東縣恆春鎮的墾丁國家森林遊樂區，區內擁有極美海景的觀海樓，近期重新整修開幕，6樓新進駐的GADUGADU餐廳，被太平洋、巴士海峽與台灣海峽360度環繞，可一邊欣賞無敵海景、一邊用餐。





▲即日起至明年元旦假日到森林遊樂區，用line pay支付享優惠。（圖／林務局提供）



林務局也推薦位於台東縣卑南鄉的知本國家森林遊樂區，擁有整片彷彿熱帶雨林般的魔幻森林，這裡森林、溪流、舞蝶和飛鳥組成的綠色奇幻世界，值得旅人探尋。台中市東勢區的大雪山國家森林遊樂區，則擁有全台數一數二的美景，雲海、晚霞與巨木同處一地。

而花蓮縣壽豐鄉的池南國家森林遊樂區，是花蓮林業史上三大傳奇之一－哈崙山地鐵道的起點，老火車頭、集材機、林業陳列館中的老照片與無數文物，都保存在這鯉魚潭旁的小小園區中。有關LINE Pay購票優惠詳細資訊，請至活動網頁查詢。

