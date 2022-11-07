大陸10月進出口數據雙雙倒退　逾兩年首現負增長

▲大陸10月進出口逾兩年首現負增長。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸海關7日公布最新貿易數據顯示，中國10月以美元計價出口年減0.3%，遠不及市場估4.5%的估值，創下自2020年5月（衰退3.5%）以來首見負增長。同月，進口也出現負增長，年減0.7%，也不及市場估增長0.1%的預估中值，增速為2020年8月以來最低（當時年比衰退2.3%）。進、出口均逾2年首現負增長。

10月期間，貿易順差為851.5億美元，不及市場估的959.5億美元。若以人民幣計價，10月出口年增7%，進口增長6.8%，貿易順差為人民幣5868.1億元。

據海關統計，東盟為中國第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為5.26萬億元，增長15.8%，佔中國外貿總值的15.2%。歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為4.68萬億元，增長8.1%，佔比13.5%。美國為第三大貿易夥伴，與美國貿易總值為4.21萬億元，增長6.8%，佔比12.2%。對美貿易順差2.3萬億元，擴大11.4%。

海關總署統計分析司司長李魁文強調，今年以來，大陸推出一系列保市場主體的政策措施，海關也先後出台多項助企紓困措施，有力激發外貿企業市場活力，特別是民營企業進出口表現優於整體。前10個月，大陸民營企業進出口總值佔整體的比重超過一半，進出口增速高出全國外貿整體增速4.9個百分點。