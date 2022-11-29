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沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪驚人1幕「摺痕一模一樣」　鄉民笑：別鞭屍

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／沈慧虹）

▲沈慧虹27日開始謝票。（圖／翻攝自Facebook／沈慧虹）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉順利落幕，民進黨新竹市長候選人沈慧虹敗選，27日開始掃街謝票，所到之處都有不少支持者拿加油牌力挺。不過有眼尖網友發現，其中幾名路人拿的標語「沈慧虹加油」字體和摺痕都相同，但出現在不同地方，直言「不用那麼省吧」。文章曝光後掀起討論。

沈慧虹敗選後在新竹展開車掃謝票，也在臉書感謝所有支持者，表示一路上和過去一樣，獲得市民滿滿的熱情、溫暖和力量，「新竹市是個光榮的城市，建設會一直留在我們的身邊陪伴各位，讓日常生活變得不同」，很感謝眾人的力挺。她也分享超過90張和市民的互動照片，看到不少支持者拿出手繪牌子，仍舊力挺沈慧虹。

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▲▼。（圖／翻攝自Facebook／沈慧虹）

▲有網友發現路人拿的牌子十分相似。（圖／翻攝自Facebook／沈慧虹）

不過有眼尖網友揪出詭異之處，在PTT發文表示，在這些支持者舉牌歡迎的溫馨場面，發現沈慧虹支持者拿的牌子幾乎相同，「『碰巧』字體一模一樣，『碰巧』摺痕一模一樣」。從照片中也確實可以看到，不同地方的支持者拿著紙板做的「沈慧虹加油」，看起來都十分相似，摺痕還剛好都在「慧」字中間。

另外，還有一名網友扮成「鍵盤柯南」，在回文中揪出所有照片中詭異之處，還發現有民眾拿著咖啡色珍珠板，上面貼了一張印有「慧虹姐，謝謝辛苦了！您是乾淨正直的模範」的白紙，一路跟著沈慧虹的車隊，之後還下車站在路邊力挺，也讓他覺得不對勁。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲網友揪出問題點。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，網友紛紛表示「經費拮据，連紙板都要輪流用」、「新竹，回收利用很正常」、「真慘，落選還被鞭屍」、「道具重複利用，笑死」、「欸怎麼紙板都同一個字跡，換一下都不會嗎」、「要環保，重複利用才不會浪費資源」、「不同人，字體一模一樣」、「政治公關很敬業，連選後都服務」。

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