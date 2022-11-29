民進黨選後抓戰犯！　前綠委嗆：早知「不含淚投票」直接咬舌自盡

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選民進黨慘敗，除了內閣改組聲浪不斷，也出現不少「抓戰犯」聲音，包括民進黨立委高嘉瑜、何志偉，還有台北市議員王世堅等通通被點名，綠營內部可以說是一團亂。前綠委謝欣霓29日透過臉書發文怒批，「早知道就不含淚投票，直接咬舌自盡，現在也不用那麼痛苦，看到這些佔盡便宜不知反省，還在對別人指指點點說三道四的東西，大悲。」

針對九合一大選結果，高嘉瑜率先喊檢討，將結果歸咎於「側翼網軍在選前到處出征別人」，遭綠粉專「柯粉的超譯天地」怒嗆「妳的工作變我們在作，妳在那邊吃裡扒外現在反過來顛倒是非？」；而同黨籍立委何志偉也因爆料「陳時中競選團隊讓黑道、殺人犯進入核心」被許多黨內人士圍剿；另外，還有同黨的北市議員王世堅也被點名要「清理乾淨」。

對於綠營內部「口水互噴，互相指責」，謝欣霓認為，「民進黨沒有分裂的本錢，但是要有檢討的勇氣！」怒批，「早知道就不含淚投票，直接咬舌自盡，現在也不用那麼痛苦，看到這些佔盡便宜不知反省，還在對別人指指點點說三道四的東西，大悲。」

此貼文一出有網友留言表示，「民進黨派系有問題喔要改才會贏」、「手敲 木魚 口念 阿彌陀佛 心頭 乾乾叫。給他投下去」、「民進黨內鬥也挺熱烈的」、「互咬的兩方都很糟糕」。

至於高嘉瑜28日在臉書拋出實坪制議題，指出如果有權者能轉念、聽諫，願意把台灣現在迥異於全世界房屋制度的公設計價畸形、灌水狀況，「導正為與全世界所有正常國家相同的實坪制」，人民就會真正相信、看見，有權者願意解決台灣第一民怨高房價的決心和行動，「改實坪制者，得天下；因為民心，就是天下。」

謝欣霓對此表示贊同並開嗆民進黨，「實坪制是買賣房產的最公平的制度，我們不是很愛國際接軌嗎？為何不做？還是因為這是高嘉瑜所倡議，所以才不被採納？」她說，建商的利益有多少，政府不會不知道，實坪制或許不會立即壓低房價，但會衝擊建商獲利，更強調「因人廢言，就是現在民進黨最大的問題。」

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