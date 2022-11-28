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她呼籲各國和「殺人政權」斷絕往來　伊朗最高領袖的外甥女被捕

▲▼倫敦街頭11月26日由婦女慈善機構與反宗教法運動團體發起#Hair4Freedom活動，以聲援伊朗婦女。（圖／路透）

▲伊朗9月發生22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑似因為戴好頭巾遭道德警察毆死的事件，引發後續數月的抗爭。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

伊朗9月下旬以來全國各地持續出現抗議浪潮，有超過1.8萬人被捕，450人死亡，連征戰卡達世足的國腳們也在賽場上以拒唱國歌來聲援人民。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的外甥女被捕後公開呼籲外國政府，停止支持德黑蘭「殺害兒童的殘暴政權」，與伊朗政府切斷所有往來。

▲▼網路上四處流傳著伊朗最高領袖哈米尼的外甥女莫拉德哈尼（Farideh Moradkhani）呼籲各國「與伊朗政權斷絕往來」的影片。（圖／翻攝自推特）

▲網路上四處流傳著伊朗最高領袖哈米尼的外甥女莫拉德哈尼（Farideh Moradkhani）呼籲各國「與伊朗政權斷絕往來」的影片。（圖／翻攝自推特）

根據CNN報導，伊朗最高領袖哈米尼26日把抗議運動形容為外國勢力支持的「暴亂者」和「暴徒」，並稱讚那些在街頭鎮壓反政府示威者的伊朗革命衛隊人員則是「保護國家的無邪戰士」。不過，聯合國人權事務高級專員Volker Türk表示，包含兒童在內已有超過1.4萬人因和抗議活動有關而被捕。伊朗人權倡議者成立的新聞機構更稱，有1萬8173人被捕、450名示威者被殺害，死者包含63名未成年人。

哈米尼的外甥女、知名人權運動人士莫拉德哈尼（Farideh Moradkhani）在23日依法院命令前往檢察官辦公室時被捕，而網路上流傳著一段她的聲明影片。莫拉德哈尼在影片中說，「喔，自由的人們，和我們站在一起，告訴你們的政府停止支持這個殺害兒童的殘暴政權。這個政權不忠於任何宗教原則，不懂任何法律或規矩，只懂得用武力和極盡所能地維持它的權力。」

莫拉德哈尼透過影片沉痛表示，現在是關鍵性的歷史時刻，全世界都在看，伊朗人民手無寸鐵卻用堪為楷模的勇氣對抗邪惡勢力，他們獨自承擔重任，付出生命代價，「當務之急是停止支持這個政權，當這政權2019年11月在4天之內殺死數千名伊朗人時，全世界都只是旁觀。」她呼籲海外各地的人民，敦促他們的政府與伊朗政權斷絕聯繫，停止任何往來。目前尚不清楚影片是何時拍攝的。

▲▼倫敦街頭11月26日由婦女慈善機構與反宗教法運動團體發起#Hair4Freedom活動，以聲援伊朗婦女。（圖／路透）

▲倫敦街頭11月26日由婦女慈善機構與反宗教法運動團體發起#Hair4Freedom活動，以聲援伊朗婦女。（圖／路透）

莫拉德哈尼的母親是最高領袖哈米尼的姊妹，1980年代和家人鬧翻後逃往伊拉克。上個月剛離世的父親是一名神職人員，同時也是知名反對派人物。莫拉德哈尼自己則是作為反對死刑的運動人士而聲名大噪，上一次被捕是在今年1月13日，當時她正在回家的路上，據人權組織表示，伊朗安全部隊在莫拉德哈尼被捕後搜索了她的房子，沒收部分財物。

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