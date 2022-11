她呼籲各國和「殺人政權」斷絕往來　伊朗最高領袖的外甥女被捕

▲伊朗9月發生22歲庫德族女子艾米尼(Mahsa Amini)疑似因為戴好頭巾遭道德警察毆死的事件,引發後續數月的抗爭。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

伊朗9月下旬以來全國各地持續出現抗議浪潮,有超過1.8萬人被捕,450人死亡,連征戰卡達世足的國腳們也在賽場上以拒唱國歌來聲援人民。伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的外甥女被捕後公開呼籲外國政府,停止支持德黑蘭「殺害兒童的殘暴政權」,與伊朗政府切斷所有往來。

▲網路上四處流傳著伊朗最高領袖哈米尼的外甥女莫拉德哈尼(Farideh Moradkhani)呼籲各國「與伊朗政權斷絕往來」的影片。(圖/翻攝自推特)

根據CNN報導,伊朗最高領袖哈米尼26日把抗議運動形容為外國勢力支持的「暴亂者」和「暴徒」,並稱讚那些在街頭鎮壓反政府示威者的伊朗革命衛隊人員則是「保護國家的無邪戰士」。不過,聯合國人權事務高級專員Volker Türk表示,包含兒童在內已有超過1.4萬人因和抗議活動有關而被捕。伊朗人權倡議者成立的新聞機構更稱,有1萬8173人被捕、450名示威者被殺害,死者包含63名未成年人。

哈米尼的外甥女、知名人權運動人士莫拉德哈尼(Farideh Moradkhani)在23日依法院命令前往檢察官辦公室時被捕,而網路上流傳著一段她的聲明影片。莫拉德哈尼在影片中說,「喔,自由的人們,和我們站在一起,告訴你們的政府停止支持這個殺害兒童的殘暴政權。這個政權不忠於任何宗教原則,不懂任何法律或規矩,只懂得用武力和極盡所能地維持它的權力。」

NEWS



Farideh Moradkhani, the niece of Islamic Republic’s Supreme Leader, calls on international community to support Iranians.



She compares her uncle to Hitler and Mussolini.



She says Iranians will overthrow the Islamic Republic.



Her uncle has had her arrested in the past. pic.twitter.com/htjyBsnMc7