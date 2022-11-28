美國足協亂改國旗標誌！伊朗炸怒一狀告上FIFA　要求禁賽10場

▲伊朗國旗中間標誌代表著伊斯蘭教的諺語「無一是主，唯有真主」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國足球協會（US Soccer Federation）在推特上傳世足比分圖時，為了聲援伊朗婦女人權，選擇將伊朗國旗內的真主象徵刪除，僅剩下綠白紅三個顏色，讓伊朗官方氣到向國際足球總會（FIFA）抗議，要求以「冒犯國家尊嚴」為由，禁止美國選手出賽。

The official US Soccer Twitter has posted the flag of Iran without the Islamic Republic symbol. US Soccer says it's to show "support for the women in Iran fighting for basic human rights." US Soccer adds it was a one-time display and it will restore the symbol moving forward. pic.twitter.com/KmhWqQoLSo — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 27, 2022

Thank you to the US Men’s Soccer Team for neutralizing the flag of Iran by removing the Islamic Republic emblem.



You can see the emblem on the flag on the right.



Everyone should do this as much as possible and Apple should stand with Iranians by neutralizing the flag in emojis. pic.twitter.com/9fnWOXytin — Yashar Ali (@yashar) November 26, 2022

根據《衛報》報導，美國足球協會在官方推特上po出一張照片，上面是世足C組的賽程表，但卻有眼尖人士發現，圖片的伊朗國旗卻長得不一樣，原來是美國足協為了支持伊朗婦女爭取基本人權，竟將伊朗國旗上的「真主象徵」拿掉。

伊朗足協立刻以「冒犯國家尊嚴」為由，要求FIFA對美國祭出禁賽10場的懲罰，「根據國際足聯規則第13條，任何冒犯一個國家、一個人或一群人尊嚴的人，都應該受到停賽至少10場或一段時間的懲罰，或是任何其他適當的紀律措施。」

▲伊朗球迷身穿抗議標語觀賽。（圖／路透）



伊朗國旗設計於1980年，國旗上有4條弧線，中間有一把劍，代表著伊斯蘭教的諺語，「無一是主，唯有真主」（There is no god but Allah）。目前FIFA尚未對此做出回應，儘管分析人士認為，對美國祭出懲罰的機率相當低，但民眾也發現，美國足協已經默默改回正確的伊朗國旗。

▲球迷手中的旗幟遭保安人員沒收。（圖／路透）



今年9月，伊朗22歲庫德族女子艾米尼被宗教警察以違反服裝規定為由逮捕，之後在拘押期間喪命，隨後伊朗爆發全國抗議潮。伊朗足球選手21日在世足B組小組賽對上英格蘭，當天伊朗球員開賽前並未開口唱國歌，只是面無表情地站著，但25日對決威爾斯時，賽前卻不再拒唱國歌，外界懷疑是遭施壓。

在場內更有許多球迷帶著「女性，生命，自由」的標語前往觀賽，但也有外媒目睹球迷手中的旗幟遭保安人員沒收；FIFA在觀賽指南中警告，「任何宣傳政治、攻擊性或歧視性訊息的標語都是不被允許的。」

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