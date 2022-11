美國足協亂改國旗標誌！伊朗炸怒一狀告上FIFA　要求禁賽10場

▲伊朗國旗中間標誌代表著伊斯蘭教的諺語「無一是主,唯有真主」。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國足球協會(US Soccer Federation)在推特上傳世足比分圖時,為了聲援伊朗婦女人權,選擇將伊朗國旗內的真主象徵刪除,僅剩下綠白紅三個顏色,讓伊朗官方氣到向國際足球總會(FIFA)抗議,要求以「冒犯國家尊嚴」為由,禁止美國選手出賽。

The official US Soccer Twitter has posted the flag of Iran without the Islamic Republic symbol. US Soccer says it's to show "support for the women in Iran fighting for basic human rights." US Soccer adds it was a one-time display and it will restore the symbol moving forward. pic.twitter.com/KmhWqQoLSo

Thank you to the US Men’s Soccer Team for neutralizing the flag of Iran by removing the Islamic Republic emblem.



You can see the emblem on the flag on the right.



Everyone should do this as much as possible and Apple should stand with Iranians by neutralizing the flag in emojis. pic.twitter.com/9fnWOXytin