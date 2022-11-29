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周玉蔻開噴了！「自己的台北自己救」嗆蔣萬安草包：公開道歉

▲▼周玉蔻、蔣萬安。（圖／記者屠惠剛、周宸亘攝） 

▲周玉蔻、蔣萬安。（合成圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

資深媒體人周玉蔻在選戰期間曾隔空告白「就是愛阿中」，眼見民進黨台北市長候選人陳時中落選，她還發文安慰「勝不驕，敗不餒！」不過稍早，她便忍不住開嗆蔣萬安，「草包，已經公認，毋須多言！」

眼見陳時中落選，身為阿中粉的周玉蔻26日發文貼出多張風景照表示，「勝不驕，敗不餒，明天的太陽依舊升起，台灣加油！」貼文吸引萬人按讚，不少支持者也留言，「哭了好幾回，憤恨難消」、「蔻姐我好想哭喔！說不出的難過」、「不理解為何如此兵敗如山倒」。

對比當時正面的心情，周玉蔻今（29）日看似難掩情緒，在臉書上開噴蔣萬安，「蔣萬安當選台北巿長，也無法改變他的爸爸騙取蔣姓，他冒充蔣家後代、不敢驗DNA的謊言！」同時，她也喊話，「『蔣』市長吹牛『矽谷經驗』的謊話，應該公開道歉，否則如影隨形！」

周玉蔻在文末，更嗆蔣萬安「草包，已經公認，毋須多言！」並Hashtag「自己的台北自己救」。貼文底下的支持者表示，「就是喜歡看蔻姐仗義執言，此時此刻，別再謙虛包容了」、「請蔻姐繼續讓我們了解下去」。

事實上，選前就有部分人士針對蔣萬安矽谷經驗、美國學歷提出質疑。蔣萬安當時回應，他的學歷、在矽谷工作的經驗都實實在在，他也很願意將過去學習的歷練貢獻給他成長的城市。

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