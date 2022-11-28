蔣萬安未答「市政難題」　北市副市長酸：不是每個人一下子可進入狀況

記者袁茵／台北報導

國民黨立委蔣萬安當選台北市長，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲26日就表態儘速安排交接，並派副市長彭振聲當對口，但蔣萬安28日被問及此事時，三度未正面回應，僅說「規劃中」。彭振聲28日下午受訪時語帶諷刺地說，蔣萬安應該沒那麼快就可以進入狀況，不是每個人一下子就可以進入狀況。

▲台北市副市長彭振聲。（圖／記者袁茵攝）

彭振聲28日下午於台北市議會受訪時表示，柯文哲已於今早交代，因應新市府成立，現有的柯市府交接小組，由他來擔任召集人，而31個局處移交就由局處對口，府方部分則是指定他當召集人，倘若蔣陣營有疑慮需要詢問，由他擔任窗口。

被問到蔣萬安陣營是否有來找柯市府交接？彭振聲表示「還沒有」，柯文哲先前打電話是祝賀當選，因為他們是現有執政團隊，有義務移交東西給新政府，大概12月中就要將交接弄清楚，但蔣萬安還沒有指派移交小組成員，可能是因為剛當選，「台北市的市政是滿複雜的，跟競選不一樣。」

彭振聲指出，蔣萬安現在馬上要接觸業務，一個1000多億的團隊、8萬多個員工，還有目前31個政務官決策，「他不是1、2天就可以進入狀況。」當然蔣萬安背後也會有幕僚。

▲國民黨台北市長當選人蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

至於以個人市政經驗來看，最首要關注事項為何？彭振聲說，交通建設是第一個，第二個則是大巨蛋懸案，一直還在中央沒有下來，第三個則是社會住宅，而社子島也是重要一環，倘若中央區段徵收業務通過，就要馬上進行，「這跟市民權益息息相關，而且很急著要接棒。」

媒體追問，怎麼看蔣萬安今日被問及市政難題，卻沒有辦法回答出來？彭振聲回應，社子島有4大計畫，防洪計畫、都市計畫、細部計畫、環境影響評估都已通過，現在只差區段徵收業務要報中央核准，核准完就可以開始執行，社子島不是明天就可以執行，從開工到完工要花16年，但還是要一天接一天、一棒接一棒，「我想蔣市長他應該是沒有那麼快就進入狀況，不會那麼快，因為他還要了解，社子島你看柯P上台8年才辦到這程度，不是每個人一下子就可以進入狀況。」

而蔣萬安何時才能對社子島議題上手？彭振聲提及，說不定蔣萬安知道概念就好，也可能對方的地政局、工務局、都發局、環保局等，先有人選後才能進一步了解，「我想這個人事任用是很重要。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

面對前台北市副市長黃珊珊角逐市長大位失利，柯文哲26日當晚就表示，已有致電給蔣萬安，並盡快安排交接會議，雙方指定對口，開始局處對局處交接，「希望整個台北市政不要有所延誤。」據了解，柯文哲28日上午拍板，由副市長彭振聲擔任對接窗口，但蔣萬安的交接小組至今無下文。

針對市府交接小組進度，蔣萬安28日受訪時僅稱「積極作業中，希望市政交接可以圓滿順利」，讓媒體不滿地再問什麼是作業中？蔣萬安仍不願正面回應，只說都在準備、一步步照節奏。媒體第三度追問，幾天內才有結果？蔣萬安還是避答，只說「這都在我們規劃中」。

另外，媒體追問蔣萬安關於大巨蛋、社子島等市政難題，但蔣萬安直接快步離開，頻頻喊「謝謝」未回應，但只見現場媒體仍不斷追問，蔣萬安卻始終沒有回答，甚至還有一家媒體大喊「委員你不願回應要解決的市政難題嗎？」蔣萬安仍未回應。