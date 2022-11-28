立委補選藍綠點將！王鴻薇籲民調徵召　蔣萬安昔對手吳怡農呼聲高

▲吳怡農有望在立委補選中對決王鴻薇？（組合圖／記者林敬旻攝、翻攝自王鴻薇臉書）

記者袁茵、呂晏慈、蘇晏男／台北報導

2022九合一大選落幕，台北市長首都之戰由國民黨蔣萬安獲勝，蔣所遺留的第三選區（中山、北松山）立委職缺，將於2023年1月8日進行補選。今（28日）是登記首日，儘管多人被點名，但民進黨最有希望的人選為2020年「雙帥對決」的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，至於國民黨，五連霸女將台北市議員王鴻薇被傳呼聲高，但王今受訪籲黨中央快做民調決定。

由於第三選區立委補選登記時間急迫，國民黨今開會討論後決定，原則上採徵召方式，目前已在徵詢選區內的可能人選 。

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

國民黨部分，外界點名2名松山信義區的台北市議員王鴻薇、徐巧芯，以及中山區的現任市議員王浩；然而徐巧芯碰上戶籍在南松山問題，加上28日晚間已定好機票飛出國，讓徐巧芯28日受訪時重申，「我晚上就要高歌離席、直接出國，登記期間我人完全不在國內，無從登記。」

而戶籍就在北松山，且因踢爆前新竹市長林智堅論文爭議、與媒體人周玉蔻一戰成名的五連霸議員王鴻薇，28日仍強調沒有要角逐的意願，「還沒就職就要去登記，這實在是有點難堪」，呼籲黨內趕快做民調，調查出最有勝選機會的人，並盡快決定徵召、宣布人選。

已表態有意願參戰的前立委羅淑蕾，28日接受廣播節目訪問時表示，「若國民黨願意徵召，我義不容辭、願意一戰」，但自己並不強求，若黨中央願意給這個機會，她就會選，如果黨覺得有更好的人選，她也會支持。另外不分區立委鄭麗文也被點名，但鄭直言「我沒有要選，我沒有意願」。



▲前立委羅淑蕾。（圖／POP撞新聞提供）

民進黨則傳出周三（30日）由中常委互推代理主席人選後，再進行提名作業，其中以曾挑戰過蔣萬安的吳怡農最受矚目。吳怡農28日也私下透露，希望民進黨的提名與徵召，會以透明為原則，並以民主機制為依據；另對如願連任的台北市議員王世堅昨天公開推薦，吳怡農也感謝王世堅肯定，對方是大家敬重的前輩，一向忠於自己的良心與信念。

最早喊出有參選意願的阮昭雄則說，每位願意參選的人都是可敬的對手，一定有其動機及想法，都予以尊重，依照黨內程序，應該在本周三中常會互推代理黨主席，「時間還來得及，等到代理黨主席出來之後，交由主席來做裁決，這是民進黨一貫的程序。」

▼民進黨台北市議員阮昭雄。（圖／記者陳家祥攝）