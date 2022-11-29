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陸引爆「白紙革命」！國民黨表態支持自由人權　盼中共正視民意

▲▼國民黨中央 朱立倫 選後發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國大陸自周末爆發「白紙革命」，為了悼念新疆烏魯木齊因封控延誤救援而死於火災中的10條人命，也抗議清零極端措施導致的多起人禍，抗議清零政策活動遍地開花。國民黨也以中英文版本回應白紙革命，國民黨強調，支持自由與人權，並呼籲中國大陸當局必須要回應人民的需求，盼中共正視民意，持續下去恐怕只會造成無法挽回的遺憾。

國民黨今（29）日上午表示，新冠肺炎爆發至今，中國大陸當局持續進行高強度的疫情管制措施，隨著疫情的發展，在國際逐漸鬆綁的環境下，大陸仍舊實施許多疫情控管措施，造成民眾生活多有不便，包括許多在中國大陸就學、就業的台灣人民。隨著近期多起抗議防疫隔離政策事件發生，衝突的擴大絕非任何人所樂見；更不希望持續下去，造成無法挽回的遺憾。

國民黨除了表達與自由人權站在一起的立場外，更呼籲大陸當局應正視大陸人民需求，以科學及醫學角度適度放寬「疫情控管措施」，在防疫和人民生活中取得平衡，更要避免衝突持續擴大。

國民黨表示，基於捍衛自由民主的立場，與大陸的淵源、和對於兩岸關係的責任感，高度關心此事，希望北京政府能夠謹慎應對，做出符合兩岸人民期望的處置與改變。

以下為國民黨提供外媒英文版本回應全文：


We have been watching events developing on the Mainland with great concern and sincerity.

The KMT's position on supporting freedom and human rights have been constant.

We urge the Mainland China authority to respond to the will and needs of the people.

We will continue to pay attention to the developments and make ourselves available for future inquiries.

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