挨罵「黑道縣長」當選急滅火　鍾東錦道歉...承諾以政績洗刷印象

▲對於負面新聞，鍾東錦表示會以實際的政績，改變大家對他的印象。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

記者翁子皓／苗栗報導

今年九合一大選，鍾東錦以12萬多票當選苗栗縣長，然而隨著鍾東錦當選，媒體紛紛聚焦鍾東錦是黑道縣長、西瓜刀縣長等負面新聞，對此，鍾東錦在臉書發文表示「這是我的往昔過錯，卻連累了苗栗縣民，在此我對鄉親致上深深的歉意」，並承諾會用實際行動、明確政策、務實有效的政績，來洗刷大家對他的印象。

▲鍾東錦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

鍾東錦有鑑於自己過往經歷，不斷遭對手與媒體炒作，他在昨（29）日晚間於臉書上發文，「這幾天關於苗栗的新聞，大抵都是報導黑道縣長、西瓜刀縣長之類，這是我的往昔過錯，卻連累了苗栗縣民，在此我對鄉親致上深深的歉意。」

鍾東錦表示，未來4年他會用實際行動，明確政策，以及務實有效的政績，來洗刷大家對他的負面印象。又說，這幾天的臉書留言裡，也不乏鄉親對政策的建議，包括高鐵站周圍路燈、幾個登山路線的道路狀況、釣客權益等，他與團隊會把這意見收集起來，就任後與相關單位一同討論，逐一做處理，並承諾「民眾的問題必須解決，如果解決不了，那就需要給人民一個合理的解釋。」

此外，鍾東錦指出，他將時常與縣內的青年領袖進行互動，定期走訪18鄉鎮進行青年茶會、座談等，確實掌握地方的實際狀況，而不僅僅是透過官員回報、同仁簡報，待在辦公室裡的方式來治理縣政。

鍾東錦還說，一如我在擔任議會議長期間，實地走入鄉鎮去訪查民情，以平衡來自官方與民間的資訊，求取真相，實事求是，並以徐耀昌縣長日夜奔忙的勤政態度，作為我學習與執行的楷模，還呼籲民眾有空，可以跟他喝杯咖啡，聊聊關於這塊土地的故事。

臉書PO文一出，網友紛紛留言表示「唯一支持鍾東錦縣長！大家一起努力加油！讓那些小人啞口無言」、「我們不看你以前，我們看你今後」、「鍾縣長的正義及愛心已超越了任何負面的新聞，是很多選民被你的善良所感動的，別人說什麼選民不在乎，只有那些酸民才會不斷攻擊。」