　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挨罵「黑道縣長」當選急滅火　鍾東錦道歉...承諾以政績洗刷印象

▲對於負面新聞，鍾東錦表示會以實際的政績，改變大家對他的印象。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

▲對於負面新聞，鍾東錦表示會以實際的政績，改變大家對他的印象。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

記者翁子皓／苗栗報導

今年九合一大選，鍾東錦以12萬多票當選苗栗縣長，然而隨著鍾東錦當選，媒體紛紛聚焦鍾東錦是黑道縣長、西瓜刀縣長等負面新聞，對此，鍾東錦在臉書發文表示「這是我的往昔過錯，卻連累了苗栗縣民，在此我對鄉親致上深深的歉意」，並承諾會用實際行動、明確政策、務實有效的政績，來洗刷大家對他的印象。

▲▼打著正藍軍旗號的鍾東錦，在藍大於綠的苗栗縣棄保效應發酵，當選苗栗縣長。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲鍾東錦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

鍾東錦有鑑於自己過往經歷，不斷遭對手與媒體炒作，他在昨（29）日晚間於臉書上發文，「這幾天關於苗栗的新聞，大抵都是報導黑道縣長、西瓜刀縣長之類，這是我的往昔過錯，卻連累了苗栗縣民，在此我對鄉親致上深深的歉意。」

鍾東錦表示，未來4年他會用實際行動，明確政策，以及務實有效的政績，來洗刷大家對他的負面印象。又說，這幾天的臉書留言裡，也不乏鄉親對政策的建議，包括高鐵站周圍路燈、幾個登山路線的道路狀況、釣客權益等，他與團隊會把這意見收集起來，就任後與相關單位一同討論，逐一做處理，並承諾「民眾的問題必須解決，如果解決不了，那就需要給人民一個合理的解釋。」

此外，鍾東錦指出，他將時常與縣內的青年領袖進行互動，定期走訪18鄉鎮進行青年茶會、座談等，確實掌握地方的實際狀況，而不僅僅是透過官員回報、同仁簡報，待在辦公室裡的方式來治理縣政。

鍾東錦還說，一如我在擔任議會議長期間，實地走入鄉鎮去訪查民情，以平衡來自官方與民間的資訊，求取真相，實事求是，並以徐耀昌縣長日夜奔忙的勤政態度，作為我學習與執行的楷模，還呼籲民眾有空，可以跟他喝杯咖啡，聊聊關於這塊土地的故事。

臉書PO文一出，網友紛紛留言表示「唯一支持鍾東錦縣長！大家一起努力加油！讓那些小人啞口無言」、「我們不看你以前，我們看你今後」、「鍾縣長的正義及愛心已超越了任何負面的新聞，是很多選民被你的善良所感動的，別人說什麼選民不在乎，只有那些酸民才會不斷攻擊。」

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
FTX倒閉幣圈連環倒！　2公司破產、負責人捲款潛逃
深綠也挺不下去？　名醫吐「3年前秘密」嘆：把817輸光
民進黨「1年齡層」流失最慘！　他曝：狂輸國民黨
神鬼女會計A走6千萬！　認罪哽咽「想看到媽媽」下場慘曝
辣妹「激凸上捷運」！雙球貼扶手+翹蜜臀　45萬人搶看
范瑋琪「5年品牌」無預警收攤！　貼文全刪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「被當選」富里鄉長　張容榕發聲不會就職...選委會說話了

傳何志偉在「便當會」被黨內圍剿　高嘉瑜：選戰結果不是個人問題

周玉蔻開噴了！「自己的台北自己救」嗆蔣萬安草包：公開道歉

李文忠開嗆民進黨「黑道中常委」　曾銘宗爆：會有更多要角跳出來

多次遭點名補選立委　梁文傑：吳怡農已準備很久「讓他拚吧」

選前遭約談選後才到案！　涉嫌買票...落選鄉代妻子遭聲押

誰說污泥滿身不是英雄？　徐巧芯淚喊「這2人」看到國民黨未來

深綠也挺不下去？名醫吐出「3年前秘密」嘆：被側翼瘋狂出征

鄭文燦接院長還是拚總統？　凌濤：蘇貞昌不會服氣、賴清德下手不會輕

鄭運鵬在鄭文燦「本命區」得票率低　黃揚明：現任市長優勢未發揮

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

向尪誇口「只是去看看」 她爆買3大袋精品友傻眼

戲精米克斯聞「這肉塊」秒暈　媽叫不醒傻眼：這不是毒藥！

下車粗心忘記拉手煞車　愛車直衝魚池駕駛呆看

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

「被當選」富里鄉長　張容榕發聲不會就職...選委會說話了

傳何志偉在「便當會」被黨內圍剿　高嘉瑜：選戰結果不是個人問題

周玉蔻開噴了！「自己的台北自己救」嗆蔣萬安草包：公開道歉

李文忠開嗆民進黨「黑道中常委」　曾銘宗爆：會有更多要角跳出來

多次遭點名補選立委　梁文傑：吳怡農已準備很久「讓他拚吧」

選前遭約談選後才到案！　涉嫌買票...落選鄉代妻子遭聲押

誰說污泥滿身不是英雄？　徐巧芯淚喊「這2人」看到國民黨未來

深綠也挺不下去？名醫吐出「3年前秘密」嘆：被側翼瘋狂出征

鄭文燦接院長還是拚總統？　凌濤：蘇貞昌不會服氣、賴清德下手不會輕

鄭運鵬在鄭文燦「本命區」得票率低　黃揚明：現任市長優勢未發揮

「被當選」富里鄉長　張容榕發聲不會就職...選委會說話了

研究：選舉後1個月內「心肌梗塞發生率高42%」　選後有3徵兆小心了

熊熊自揭情傷「養過2個男人」！認了想當媽　主持人驚問：這可以播嗎

Balenciaga爭議難平向廣告公司求償7億　創意總監Demna獎項被撤銷

散落物善後不再免費！快速公路12／1起要收處理費　每30分鐘3千元

爪子誤觸「上膛霰彈槍」　新手爸外出打獵離奇被愛犬近距離射殺

傳何志偉在「便當會」被黨內圍剿　高嘉瑜：選戰結果不是個人問題

上海迪士尼再度關閉！　今起入商業場所須持48小時核酸陰性

快訊／中火挖煤機起火！輸送帶、運轉塔遭燒毀　警消緊急灑水灌救

周玉蔻開噴了！「自己的台北自己救」嗆蔣萬安草包：公開道歉

2鸚鵡「一言不合就打架」　牠當和事佬不成還被推倒

政治熱門新聞

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

館長嗆：跟側翼87%像　羅友志45字回應

屏東「只唱票不亮票」　選委會回應了

縣府賀當選　議員合照後竟變落選

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

選舉後秒現罷免高虹安粉專！他揭改名紀錄

「罷免高虹安，不用麻煩了」　王浩宇曝原因

遭羅友志酸風向生意人！館長爆氣回嗆

館長爆民進黨後面是黑道　王浩宇：該告就告

不是中間選民！他曝「1年齡層」輸給國民黨

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

更多熱門

相關新聞

地方傳罷免高虹安聲浪　他批「政治動作」：選舉選假的嗎？

地方傳罷免高虹安聲浪　他批「政治動作」：選舉選假的嗎？

民眾黨新竹市長候選人高虹安以9萬8千多票成功突圍，成為新竹市首任女市長。卻傳出新竹地方勢力喊出「罷免高虹安」，對此，民眾黨秘書長謝立功28日回應，高虹安都還沒就任，就有人在談罷免，完全不符合邏輯，「高虹安一天都還沒有做就喊罷免，真的很不妥，選舉是選假的嗎？」

屏東「只唱票不亮票」　選委會回應了

屏東「只唱票不亮票」　選委會回應了

屏東縣長開票爭議　詹智鈞：潘縣長、周春米負責

屏東縣長開票爭議　詹智鈞：潘縣長、周春米負責

2022桃園藍天再現　張善政「最感謝這個人」

2022桃園藍天再現　張善政「最感謝這個人」

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

關鍵字：

2022九合一大選2022苗栗縣鍾東錦

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

另一半「有3特質容易偷吃」！男女動機差很大

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

12星座發脾氣　「這星座」可得罪不起

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面