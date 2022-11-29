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屏東縣長開票引發爭議結果　詹智鈞：潘縣長+周春米要負最大責任

▲三位縣長候選人(左至右)蘇清泉周春米詹智鈞 。（圖／詹智鈞提供）

▲屏東縣3位縣長候選人，由左至右依序為蘇清泉、周春米、詹智鈞 。（圖／詹智鈞提供）

記者陳崑福／屏東報導

對於屏東縣長選舉在開票過程中的爭議，時代力量縣長候選人詹智鈞表示，尊重蘇清泉院長驗票的決定。但「一個完全拒絕接受檢驗的縣長候選人，根本無法令人信服，最終導致這樣的結果，潘孟安縣長與周春米委員要負最大責任，也確實令所有屏東人遺憾」。

詹智鈞說，民主社會的最大價值，除了每一張選票票票等值之外，也要公開透明；周春米委員挾帶現任縣長對她的支持，從一開始對同黨同志還有我們團隊在各種公開場合，從不間斷的對其他人的宣傳活動進行打壓，導致各種不公平競爭；她也不像蘇清泉院長在第二場政見發表會當天，在休息室允諾我公開辯論的邀請；一個完全拒絕接受檢驗的縣長候選人，根本無法令人信服，最終導致這樣的結果，潘孟安縣長與周春米委員要負最大責任，也確實令所有屏東人遺憾。

他指出，「開票當天我與團隊成員坐在總部中，看著時間一點一滴過去，其他縣市都早已開票結束，只剩下屏東到了夜間九點都還沒有結果，讓人覺得非常奇怪，最終是周春米委員在極小的差距下自行宣布當選，我認為既然差距這麼小，應該讓中選會來宣布較為妥當，也尊重蘇清泉院長要求驗票的決定」。

針對這次爭議，他有兩點呼籲：

一、針對屏東縣開票最慢的原因，屏東縣選委會應該要做出調查報告，是因為人力不足，還是硬體設施資訊傳遞落差或是什麼其他因素導致，讓屏東成為全國開票最緩慢的地方

二、屏東投票人數年年減少，但是兩黨的候選人只在乎誰當選，完全不在乎人民感受，這點最讓人擔心；他希望大家選後秉持理性，也要思考屏東的問題出在哪裡，不要只想著下次選舉，看到人數快速減少都不擔心，只擔心唯一那個候選人是誰可以當選，藍綠都是這種態度讓人不敢恭維！

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