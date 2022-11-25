8歲兒沉迷電動！爸媽辦休學讓他玩　「每天打16小時」3天崩潰求饒

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記者趙蔡州／綜合報導

湖北省武漢一對夫妻不滿8歲兒子沉迷電玩，影響功課又怎麼勸都勸不聽，近日與老師商量後，決定讓兒子休學一周在家專心打遊戲，還替兒子制定每日必須完成的KPI（績效指標），結果兒子玩到第3天就崩潰了。

根據《星視頻》報導，這一對夫妻育有一名就讀小學三年級的兒子，但兒子長期沉迷手機遊戲，嚴重影響學業又怎麼勸都勸不聽，甚至還向老師提出要休學打電動，讓老師相當頭疼。

▲8歲兒子沉迷電玩，父母怒辦休學「1天16小時打到爽」，結果玩3天就崩潰了。（圖／翻攝自微博）

夫妻知情後，決定將計就計，先同意讓兒子請假一周，讓兒子在家專心打遊戲，但他們還替兒子制定相當嚴格的打遊戲計畫，包含每天必須認真打電動16小時，且要達成一定的KPI，中午及晚上還要進行復盤檢討。

媽媽還採納不少網友提供的建議，像是會請遊戲高手「打爆」兒子，讓兒子見識與頂尖高手的差距。父母表示，選擇這些做法是希望兒子可以體驗到，打遊戲也並非那麼簡單。

▲兒子除了打遊戲外，中午及晚上還要進行復盤檢討。（圖／翻攝自微博）

兒子第一天還非常興奮，連吃飯都只隨便吃幾口，就又急著繼續打遊戲，但到了第三天兒子就受不了，先後崩潰4次。消息曝光後，許多網友說「當愛好變成職業，並且被降維打擊的時候，慘」、「這個真的很有效」、「以後可能看到遊戲就會怕。」

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