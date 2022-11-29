2022桃園藍天再現　張善政勝選之夜公開表示「最感謝這個人」

▲張善政主動趨前擁抱邱奕勝。（圖／張善政競選提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，國民黨5月中旬以「閃電徵召」張善政參選，由引發地方強烈反彈到全黨大團結，近半年的選戰期間，張善政陣營更喊出「挺善良」，以逾55萬票大贏主要對手近13萬票，勝選之夜張善政公開表示「最感謝議長邱奕勝」，若沒有邱議長的全力相挺，這段時間不可能走得過來，沒有辦法「接到地氣」。

▲看到造勢會場熱情支持者，邱奕勝一再以90度鞠躬致謝。（圖／張善政競選提供）

張善政在26日晚間確定勝選後，約莫於7點多抵達中壢南區競選總部，並與站上競總舞台的議長邱奕勝、立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲、張育美、前立委廖正井、黃國園黨部主委蔡忠誠、南區競總總幹事姜松茂等人及在場熱情支持者一一致謝。

張善政致詞時表示，這個勝利是屬於桃園全體市民和台灣民主的勝利，他並深深向身旁的桃園市議會議長邱奕勝一鞠躬，主動趨前擁抱邱奕勝，強調「最感謝議長邱奕勝」若沒有邱全力相挺，這段時間不可能走得過來，沒有辦法「接到地氣」。

▲造勢會場，張善政、邱奕勝十指緊扣進入會場。（圖／張善政競選提供）



邱奕勝感謝投入政壇20多年，每一次的選舉都得到鄉親的支持，然有一些事，老天冥冥中自有安排，這次在善哥找不到競選總部時，魯明哲立委打電話給他，要他將多次選舉的中壢競選總部讓善哥使用，他特別要謝謝這塊地地主，因為他們的同意讓善哥有一個基地，讓國民黨從中壢開始，有更好的轉機。

邱奕勝議長原被地方看好2022市長參選人，因國民黨採以「閃電徵召」張善政參選，讓支持者抱屈到邱奕勝以無私精神，大小活動及造勢場合，動員協助善哥，整合藍營團結贏得勝選。