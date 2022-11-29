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王浩宇點名「郭正亮要先處理」　還有2人也上榜

記者黃翊婷／綜合報導

九合一大選落幕，民進黨寫下創黨以來最慘成績，黨內人士紛紛開始檢討、抓戰犯。民進黨前桃園市議員王浩宇今日（29日）凌晨1時許在臉書PO文，直指「郭正亮要先處理」，獲得不少網友認同，同黨籍的立委高嘉瑜、台北市議員王世堅也被點名要「清理乾淨」。

立法院第九屆第2會期司法及法治委員會會議,郭正亮（圖／記者李鍾泉攝）

▲郭正亮曾公開表示「不再是民進黨員」，後來改口聲稱只是沒有繳交黨費，但有保留黨籍。（圖／ETtoday資料照）

民進黨前立委郭正亮曾在節目《大新聞大爆卦》中表示，今年九合一選舉民進黨不敢將「抗中保台」打得太用力，因為美國總統拜登出來控管，導致整個社會氛圍都不太對勁，所以只好改成攻擊民眾黨的高虹安，「這次的選舉是我活了一大把年紀，看過最低級、水準最差的選舉」。

此話一出，隨即掀起各界熱議，加上大選結果出爐後，民進黨慘敗，相關人士紛紛開始抓戰犯。王浩宇29日凌晨1時許在臉書PO文，只有短短7個字，點名「郭正亮要先處理」；不少網友也在文章底下留言附和，「非常認同」、「郭正亮、王世堅、高嘉瑜最好一次處理清乾淨」、「該斬就斬，不要留一堆樂色（垃圾）在內部」、「還有那隻甲魚（高嘉瑜）」。

王浩宇點名要先處理郭正亮。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▼▲王浩宇點名要先處理郭正亮。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

王浩宇點名要先處理郭正亮。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

對此，郭正亮尚未做出回應。而面對綠營支持者的抨擊，高嘉瑜28日在政論節目《年代向錢看》中表示，選後她開出第一槍，將敗選原因歸咎於「側翼網軍選前到處出征」，結果受到側翼撻伐，讓她十分無奈，「有一句話叫『不默而生，寧鳴而死』，我想我很快也會死在這個戰場上」。

▲▼立法院 立委高嘉瑜剪髮新造型。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜選後仍持續受到側翼撻伐。（資料照／記者屠惠剛攝）

另一個被點名「清理」的王世堅，早在選前就因為說出虧欠台北市前副市長黃珊珊一次，遭到綠營側翼攻擊，並與王浩宇隔空互嗆。不過，王世堅最終仍以第四選區第一高票成功連任，他27日上午進行謝票時，被媒體問到關於王浩宇的事情，氣得當場開罵對方是太監，「啊閉嘴啦，太監就是太監，太監鞏固什麼盤？王浩宇閉嘴啦，被你害得還不夠嗎？」

▼王世堅怒嗆王浩宇閉嘴。（圖／記者蘇晏男攝）

▲▼台北市議員王世堅27日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

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