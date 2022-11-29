高虹安謝票行程取消「遭疑檢調約談」　競辦揭原因

文／中央社

當選新竹市長的高虹安28日下午謝票行程臨時取消，遭懷疑被台北地檢署或調查局約談。高虹安競辦發布聲明表示，是因個人行程和會議還沒結束才喊卡，與檢調相關調查完全無關。

▲高虹安28日下午謝票行程臨時取消，掀起外界關注。（圖／競辦提供）

高虹安競選辦公室27日發布訊息通知，高虹安在28日下午2時至5時進行謝票行程（南區、西區、香山區），卻在28日下午近1時再發布訊息更改謝票車隊時間為下午3時半許出發，後來，在下午2時半許再發布因謝票行程有要事延期，擇日再通知。

高虹安競選辦公室向中央社記者表示，因有媒體詢問臨時取消行程，是否因助理費爭議案接受相關司法調查，例如被台北地檢署或調查局約談等，競辦澄清只是因高虹安個人行程與會議還沒結束，才決定順延，也透過聲明說明。

高虹安競選辦公室也發布聲明表示，高虹安下午謝票行程臨時順延，純粹是因為個人行程與會議尚未結束，考量希望有足夠時間進入大街小巷，向所有新竹鄉親表達感謝，因此順延。取消行程原因，與檢調等完全無關，請勿以訛傳訛。

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控詐領立院助理費案，台北地檢署17日正式分案偵辦。高虹安日前當選新竹市長，台北地檢署指出，偵辦案件一切依法辦理。