產業界挺蘇貞昌內閣「夢幻團隊」　穩定政府是重中之重

▲行政院長蘇貞昌去留引發關注。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

民進黨2022九合一選舉大敗，行政院長蘇貞昌口頭請辭被慰留，政壇仍關注內閣是否總辭。不過，中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司受訪表達憂心稱，面對國際變局，台灣絕對不能空轉，穩定政府是重中之重，盼執政黨內部避免紛爭，反對黨也要為台灣著想，不要再唱衰台灣；台灣工具機暨零組件公會前理事長許文憲並指，總統蔡英文、蘇揆、行政院副院長沈榮津是百年來的「夢幻團隊」，一艘船遇到風難的時候，最不該更換掌舵者，呼籲台灣應該團結。

賴博司今晚受訪表示，產業界整體的看法是，政局穩定，經濟才能發展，過去3年台灣雖然受到全球疫情的打擊，但政府推出各項因應措施、補助、輔導，讓企業能持續生存，勞工的工作及基本生活也受到保障，台灣經濟亮眼的表現亦值得肯定，然而，執政黨在這次地方選舉大敗，讓企業界對台灣經濟穩定發展有些憂慮，產業界希望政局要穩定，中央延續推動產業政策，有助外商投資台灣，台灣經濟才能夠穩定成長。

賴博司呼籲，蔡英文任期還有1年多，台灣絕對不能空轉，希望執政黨內部要避免紛爭，穩定政府為重中之重，反對黨也不能因為地方選舉勝選，繼續反對執政黨推動政策，現在全球景氣下滑，台灣產業面臨考驗，不要讓人覺得「又在亂了」，呼籲各黨要為台灣著想，大家同心為台灣這塊土地來努力，不要再唱衰台灣。

許文憲表示，台灣面臨複雜且惡劣的國際變局，一艘船遇到風難的時候，不該更換掌舵者，現在由蔡英文、蘇貞昌、沈榮津所組成的執政團隊，是百年來的「夢幻團隊」，其在疫情發生後馬上整握整體情勢，穩定民心及企業，百姓正常過日子，工廠不停工，更讓歐美各國看到台灣的經濟實力，而台灣面對中美科技戰等不確定的因素，企業在國際打拚，若沒有好的後盾和團隊，會失去很大的競爭力，更會有很大的壓力。

螺絲公會理事長蔡圖晉表示，站在產業界的想法就是希望政府要安定、要穩定，這樣經濟才會好。他認為，內閣人事不應有太大的變動，避免新的人上來又會有銜接上的問題，而且他也認同外界指稱，蘇貞昌的民意支持度也維持在4成至5成上下，沒有必要換下來，產業界的立場就是要穩定，對人民才會比較好。