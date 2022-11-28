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被邱顯智、王婉諭等轟未辭黨主席　陳椒華：現下最重要是穩定黨務

▲陳椒華。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲陳椒華。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量立委邱顯智、王婉諭等6人不滿黨主席陳椒華在昨晚臨時決策委員會中表達接受慰留黨主席，今（28日）下午召開記者會，強調會辭去決策委員，並批陳的作法令他們錯愕。對此，陳椒華表示，對現下的時代力量而言，最重要的事情是凝聚黨員共識、深刻檢討、穩定黨務運作，並以謙卑務實的態度面對選舉失利，所以她接受慰留，並即刻至各地方黨部與黨員及支持者進行懇談對話。

陳椒華28日晚間在臉書表示，昨日她向決策委員會提出辭職黨主席，惟臨時決策委員會上有多位決策委員提出慰留，會後也有部分決策委員聯繫她，表達慰留的理由。

陳椒華說，本屆決策委員的任期剩餘不到三個月，時代力量下個月就要啟動新任決策委員選舉程序準備，而在選後，最重要的事情，是選舉檢討與穩定黨務運作，一旦總辭，時代力量將面臨三個月內連續進行補選以及改選，現下的時代力量，不該陷入改選空窗期。

「我要對本次選舉結果再次致上歉意，也要對邱顯智委員、王婉諭委員、曾威凱委員、李兆立委員、陳孟秀委員與廖子齊委員再次表達慰留之意。」陳椒華表示，她深知自己必須要為選舉結果負起責任，主席一職對她而言是責任而非權力，但對現下的時代力量而言，最重要的事情是凝聚黨員共識、深刻檢討選舉結果、穩定黨務運作，並以謙卑務實的態度面對選舉失利。

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關鍵字：

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